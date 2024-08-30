Ρωσία: 5 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν, 6 εξ αυτών παιδιά, σήμερα Παρασκευή από ουκρανικό πλήγμα στην επαρχία του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης κατηγορώντας το Κίεβο ότι χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς.

Σύμφωνα με τον Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, η επίθεση έγινε «από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με βλήματα διασποράς που εκτοξεύτηκαν από MLRS Vampire (σ.σ. εκτοξευτήρες πολλαπλών ρίψεων) στην πόλη του Μπέλγκοροντ και την περιοχή του Μπέλγκοροντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.