Πορτογαλία: 4 νεκροί και ένας αγνοούμενος σε συντριβή ελικοπτέρου στον ποταμό Δούρο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, και ένας αγνοείται, αφού ελικόπτερο που επέστρεφε από αποστολή πυρόσβεσης συνετρίβη στον ποταμού Δούρο, στη βόρεια Πορτογαλία.

O primeiro-ministro Luís Montenegro acompanhou de perto os trabalhos dos mergulhadores no rio Douro a bordo de uma lancha.



📷 @SICNoticias pic.twitter.com/rlxwXbRqLc August 30, 2024

Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου σώθηκε και νοσηλεύεται με κατάγματα στα πόδια. Βίντεο με το ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης προ ημερών:

Há umas semanas filmei o helicóptero que caiu hoje no Douro 😞 pic.twitter.com/L5LES0Lqgc — Jorge Reis 🇵🇹 (@Jorg3) August 30, 2024

Στο ελικόπτερο επέβαινε μια ομάδα πέντε ειδικών της Μονάδας Προστασίας και Αρωγής. Οι δύο βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια και άλλοι δύο εντοπίστηκαν επίσης νεκροί κοντά στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, το οποίο κόπηκε στα δύο, ανέφερε ο διοικητής της λιμενικής αρχής του Δούρου, Ρούι Σίλβα Λαμπρέια.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ακόμη το πέμπτο μέλος της ομάδας.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος πήγε στο σημείο της τραγωδίας, είπε στους δημοσιογράφους ότι η αυριανή (Σάββατο) ημέρα θα είναι ημέρα πένθους για την Πορτογαλία.

Imagens de drone da SIC revelam as buscas em curso no rio Douro após a queda do helicóptero. pic.twitter.com/S3lSPGX5OZ — Mundo Vivo (@mundo__vivo) August 30, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

