Πορτογαλία: 4 νεκροί και ένας αγνοούμενος σε συντριβή ελικοπτέρου στον ποταμό Δούρο - Δείτε βίντεο

Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου νοσηλεύεται με κατάγματα στα πόδια - Βίντεο με το ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης προ ημερών

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, και ένας αγνοείται, αφού ελικόπτερο που επέστρεφε από αποστολή πυρόσβεσης συνετρίβη στον ποταμού Δούρο, στη βόρεια Πορτογαλία.

Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου σώθηκε και νοσηλεύεται με κατάγματα στα πόδια. Βίντεο με το ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης προ ημερών: 

Στο ελικόπτερο επέβαινε μια ομάδα πέντε ειδικών της Μονάδας Προστασίας και Αρωγής. Οι δύο βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια και άλλοι δύο εντοπίστηκαν επίσης νεκροί κοντά στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, το οποίο κόπηκε στα δύο, ανέφερε ο διοικητής της λιμενικής αρχής του Δούρου, Ρούι Σίλβα Λαμπρέια.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ακόμη το πέμπτο μέλος της ομάδας.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος πήγε στο σημείο της τραγωδίας, είπε στους δημοσιογράφους ότι η αυριανή (Σάββατο) ημέρα θα είναι ημέρα πένθους για την Πορτογαλία.

