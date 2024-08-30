Ένα κορίτσι 14 χρονών σκοτώθηκε ύστερα από ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία και συγκεκριμένα σε παιδική χαρά στο Χάρκοβο, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον πέντε ακόμα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το BBC και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, που μεταξύ άλλων έπληξαν κατοικημένες περιοχές πλησίον των ρωσικών συνόρων.

Εννέα ακόμα παιδιά τραυματίστηκαν

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα (22 μίλια) από τα ρωσικά σύνορα και έχει γίνει στόχος συχνών επιθέσεων από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Περιφερειάρχης Όλεγκ Σινεγκούμποφ δήλωσε στο Telegram ότι τουλάχιστον 59 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 20 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και ορισμένοι χρειάζονται ακρωτηριασμό. Εννέα παιδιά τραυματίστηκαν, επίσης, από τα χτυπήματα, είπε.

Ο Ζελένσκι ζητά άδεια από τους διεθνείς εταίρους να χτυπήσει εντός της Ρωσίας

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς όλους τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να της επιτρέψουν να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες επιθέσεις.

Προσέθεσε ότι η Ρωσία είχε βάλει στο στόχαστρο «απλούς» ανθρώπους και τα χτυπήματα θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εάν η Ουκρανία «είχε την ικανότητα να καταστρέψει ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη στις βάσεις της».

ΗΠΑ: Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά τα εγκλήματα πολέμου

Απαντώντας στις επιθέσεις της Παρασκευής, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μπρίτζετ Μπρινκ, είπε:

«Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό του Χάρκοβο καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά τα εγκλήματα πολέμου».

Πηγή: skai.gr

