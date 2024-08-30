Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Anera ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέσσερις Γαζαίοι οι οποίοι συνόδευαν μια από τις αυτοκινητοπομπές της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα χθες, Πέμπτη, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στόχευσε "ένοπλους δράστες".

Ο στρατός διαβεβαίωσε ότι διεξήγαγε πλήγμα ακριβείας αφότου ένοπλοι δράστες πήραν τον έλεγχο του επικεφαλής οχήματος της αυτοκινητοπομπής.

Την Τετάρτη, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις μετακινήσεις του στη Γάζα μετά τα ισραηλινά πυρά που δέχτηκε ένα από τα οχήματά του.

"Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε (την Πέμπτη) τέσσερις Παλαιστίνιους που βρίσκονταν μέσα στο επικεφαλής όχημα αυτοκινητοπομπής με βοήθεια της Anera, που μετέφερε τρόφιμα", στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αναφέρει η ΜΚΟ σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Anera εξηγεί ότι λίγο μετά την είσοδο της αυτοκινητοπομπής στο παλαιστινιακό έδαφος, "τέσσερις ντόπιοι με εμπειρία από προηγούμενες αποστολές και στην τοπική ασφάλεια (...) εμφανίστηκαν και ζήτησαν να πάρουν τον έλεγχο του επικεφαλής οχήματος, επικαλούμενοι έναν μη ασφαλή δρόμο και τον κίνδυνο λεηλασίας".

Οι τέσσερις άνδρες "δεν είχαν λάβει άδεια και (η παρουσία τους) δεν είχε συντονιστεί εκ των προτέρων", διευκρινίζει η ΜΚΟ η οποία προσθέτει ότι "οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρχαν αρκετά όπλα μέσα στο επικεφαλής όχημα".

"Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή επικοινωνία", επιμένει.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε "πλήγμα ακριβείας" αφότου "ένοπλοι επιτιθέμενοι πήραν τον έλεγχο του επικεφαλής οχήματος της αυτοκινητοπομπής".

Ο στρατός "επιμένει στο γεγονός ότι η παρουσία ενόπλων ατόμων δεν είχε συντονιστεί" και ότι αυτοί οι άνδρες "δεν ανήκαν στη συντονισμένη εκ των προτέρων αυτοκινητοπομπή".

Μετά το πλήγμα, ο στρατός διαβεβαιώνει ότι "μίλησε με εκπροσώπους της Anera οι οποίοι επαλήθευσαν ότι όλα τα μέλη της οργάνωσης της αυτοκινητοπομπής ήταν ασφαλή και έφτασαν στον προγραμματισμένο προορισμό".

Δεν είναι η πρώτη φορά που οχήματα του ΟΗΕ πλήττονται από πυρά μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πόλεμος προκλήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι η βία αυτή "δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά περιορίζει και την ικανότητά τους να βοηθήσουν" τα 2,4 εκατομμύρια των Γαζαίων, που πολιορκούνται και βομβαρδίζονται ασταμάτητα τους τελευταίους σχεδόν έντεκα μήνες από τον ισραηλινό στρατό.

Ο ΟΗΕ δηλώνει ότι ο πόλεμος στη Γάζα είναι "η πιο φονική κρίση" για το προσωπικό του.

Τον Αύγουστο, αναφέρει επίσης ο ΟΗΕ, οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν διπλάσιες ανθρωπιστικές αποστολές και μετακινήσεις στη Γάζα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, για παράδειγμα, επιτράπηκαν μόνο 173 από τις 372 συντονισμένες μετακινήσεις, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

