ΝΑΤΟ: Η Ισπανία αντιδρά στην αύξηση των αμυντικών δαπανών

Εντεινόμενη διαφωνία για τις αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ

Η Ισπανία διαμηνύει πως δεν στηρίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των μελών της Συμμαχίας. Παρόμοιο σκεπτικισμό εκφράζουν και άλλες χώρες, γεγονός που δημιουργεί νέες εντάσεις ενόψει της κρίσιμης νατοϊκής συνόδου στη Χάγη, με την Ισπανία να απειλεί ακόμη και με «εκτροχιασμό» των συνομιλιών.

Ισπανική αντίδραση και συμβιβαστικές προτάσεις

Με επιστολή του στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζει το νέο όριο «παράλογο», προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και το κοινωνικό κράτος εάν υλοποιηθεί, καθώς οδηγεί σε εκτροπή των κρατικών δαπανών από κοινωνικές ανάγκες προς την άμυνα.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσης, ο Μάρκ Ρούτε, στη πρώτη του σύνοδο κορυφής ως νέος γ.γ. του ΝΑΤΟ, προώθησε μια «φόρμουλα» που προβλέπει 3,5% ΑΕΠ σε καθαρές αμυντικές δαπάνες και επιπλέον 1,5% ΑΕΠ για λοιπές επενδύσεις, με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση του 5% ως το 2032. Στο πρόσφατο συμβιβαστικό κείμενο ένταξε και στρατιωτικές υποδομές και μέτρα κυβερνοασφάλειας, προτείνοντας επίτευξη του στόχου ως το 2035 και ρήτρα αναθεώρησης το 2029.

Περαιτέρω κρατικές αντιδράσεις και αβεβαιότητα

Παρά τις παραχωρήσεις, η Ισπανία εμμένει στο δικό της πραγματιστικό όριο 2,2%, επικαλούμενη και την εσωτερική πολιτική αστάθεια. Ενστάσεις καταγράφουν και το Βέλγιο, ο Καναδάς και η Σλοβενία, χωρίς ωστόσο να αφορούν απειλή βέτο. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία στο σημερινό συμβούλιο, νατοϊκές πηγές εκτιμούν ότι το Σαββατοκύριακο θα ακολουθήσουν σκληρές διαπραγματεύσεις, με φόντο τον κίνδυνο ο Ντόναλντ Τραμπ να μη συμμετάσχει καν στη Χάγη και να φτάσει ως και στην υλοποίηση της απειλής του για απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Παράλληλες εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ

Στο μεταξύ, πιθανόν ο Τραμπ να παραμείνει στην Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας διπλωματική διαχείριση της σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν. Τη Δευτέρα, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, θα τεθεί υπό εξέταση η αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση της Κομισιόν θα τεκμηριώνει ότι το Ισραήλ παραβίασε το άρθρο 2 της Συμφωνίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, οκτώ κράτη-μέλη, με επιστολή τους, ζητούν την ευθυγράμμιση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη με το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: Deutsche Welle

