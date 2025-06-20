Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο συνεργατικό πλαίσιο προμηθειών της European Sky Shield Initiative (ESSI), μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την οικοδόμηση κοινής αεράμυνας απέναντι σε πυραυλικές και αεροπορικές απειλές.

Το σχέδιο, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Γερμανίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, στοχεύει στη δημιουργία ενός ενοποιημένου και πολυεθνικού συστήματος αεράμυνας στην Ευρώπη, μέσω κοινών αγορών εξοπλισμού, εκπαίδευσης και συντονισμού.

Με αυτή την απόφαση, η Ελβετία καθίσταται πλέον επίσημο μέλος της ESSI, ενώ η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η συμμετοχή δεν συνεπάγεται καμία στρατιωτική υποχρέωση, ούτε αντίκειται στην παραδοσιακή πολιτική ουδετερότητας της χώρας.

«Η συμμετοχή στην ESSI ενισχύει τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας της Ελβετίας. Το πρόγραμμα επιτρέπει καλύτερο συντονισμό στις προμήθειες, στην εκπαίδευση και στις διαδικασίες συντήρησης στον τομέα της επίγειας αεράμυνας», ανέφερε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε επίσημη ανακοίνωση.

Η συνεργασία αφορά αρχικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς, με δυνατότητα να επεκταθεί μελλοντικά σε κοντινής ή μεγάλης εμβέλειας αμυντικές λύσεις.

Τι είναι η European Sky Shield Initiative (ESSI)

Η ESSI δημιουργήθηκε από τη Γερμανία το 2022, με σκοπό να καλύψει τα κενά στην αεράμυνα της Ευρώπης που αναδείχθηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στοχεύει στην από κοινού αγορά και ανάπτυξη αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει τη συμμετοχή 20 και πλέον κρατών, συμπεριλαμβανομένων χωρών του ΝΑΤΟ αλλά και ουδέτερων όπως η Αυστρία και πλέον η Ελβετία. Η στρατηγική προβλέπει την αγορά συστημάτων όπως το Arrow 3 (Ισραηλινό-Αμερικανικό), το Patriot (ΗΠΑ) και το IRIS-T (Γερμανίας), ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους.

Η ουδετερότητα της Ελβετίας

Η συμμετοχή της Ελβετίας στην ESSI είχε προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις, με ορισμένους να τη θεωρούν απειλή για την ουδετερότητα της χώρας. Η κυβέρνηση, όμως, διαβεβαίωσε ότι το πλαίσιο συμμετοχής δεν περιλαμβάνει υποχρέωση στρατιωτικής εμπλοκής ούτε ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Επιπλέον, η Ελβετία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει σε ποια έργα θα συμμετάσχει και να αποσύρει τη συμμετοχή της σε περίπτωση που κάποιο μέλος εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση.

Η ένταξη της Ελβετίας στο ESSI ενισχύει την ασφάλεια της χώρας μέσα από διεθνή συνεργασία, χωρίς να παραβιάζει την πολιτική της ουδετερότητας. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύει τη μεταβαλλόμενη φύση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, σε ένα πλαίσιο όπου ακόμη και οι παραδοσιακά απομονωμένες χώρες αναζητούν κοινές λύσεις σε νέες απειλές.



Πηγή: skai.gr

