Ο πυρηνικός σταθμός του Άκουγιου καθυστερεί, καθώς η Ρωσία ψάχνει στην Κίνα εξαρτήματα που δεν παραδίδει η Siemens

Σχεδιάζουμε σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε: «Yπάρχει πρόταση της Λιβύης για να κάνουμε υπεράκτιες έρευνες στις περιοχές της Λιβύης, το θέμα αυτό το βλέπουμε ζεστά. Μπορούμε να πάμε στα ανοιχτά της Λιβύης για να κάνουμε σεισμικές έρευνες. Θέλουμε να κάνουμε έρευνες και στην ξηρά με τον σωστό εταίρο θέλουμε να είμαστε στη Λιβύη.

Ο Μπαϊρακτάρ είπε ακόμη ότι η κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας της Τουρκίας καθυστερεί επειδή η γερμανική Siemens Energy δεν παραδίδει σημαντικά εξαρτήματα, τα οποία χρειάζονται για την κατασκευή του από τη ρωσική Rosatom, η οποία αναζητεί εναλλακτικές επιλογές στην Κίνα.

Αν και η ρωσική εταιρεία έχει συνάψει εναλλακτικές συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες για την παραγωγή αντίστοιχων εξαρτημάτων, το γεγονός ότι η Siemens Energy δεν παραδίδει τα εξαρτήματα αυτά θα καθυστερήσει κατά λίγους μήνες τα εγκαίνια του πρώτου αντιδραστήρα, δήλωσε στο Anadolu ο υπουργός Ενέργειας.

Η Rosatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, κατασκευάζει τον πυρηνικό σταθμό στο Άκουγιου, στην τουρκική μεσογειακή επαρχία της Μερσίνης, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Άγκυρα.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σχεδίαζε αρχικά να θέσει σε λειτουργία τον πρώτο αντιδραστήρα το 2023. Όμως αυτό καθυστέρησε. Πέρυσι πυρηνικό καύσιμο φορτώθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη ενεργειακή μονάδα του σταθμού.

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η Γερμανία δεν επιτρέπει την εξαγωγή μερικών εξαρτημάτων που χρειάζονται για το σταθμό του Άκουγιου, κάνοντάς τα να περιμένουν στα τελωνεία.

«Αυτό μας έχει ενοχλήσει πολύ. Το θύμισα στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς κατά τη διμερή συνάντησή μας» είχε δηλώσει τότε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεψε από σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

