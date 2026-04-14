ΔΟΕ: Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές αργού σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Μάρτιο

Τα έσοδα της Ρωσίας από το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα διύλισης αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, όταν είχαν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, καθώς οι διεθνείς τιμές του αργού εκτινάχθηκαν λόγω του πολέμου με το Ιράν, ανέφερε την Τρίτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Τα έσοδα της Ρωσίας από τα βασικά αυτά εμπορεύματα αποτελούν ζωτικής σημασίας μέρος του κρατικού προϋπολογισμού της Μόσχας και είναι αναγκαία για τη στήριξη των αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών.

Ο ΔΟΕ ανέφερε ότι οι ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 270.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κυρίως λόγω της ανόδου των θαλάσσιων φορτώσεων, καθώς ο αγωγός Druzhba παρέμενε εκτός λειτουργίας.

Οι ροές μέσω του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, μέσω ουκρανικού εδάφους, έχουν διακοπεί μετά τις επιθέσεις στις υποδομές του αγωγού στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο ΔΟΕ ανέφερε ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο από 9,75 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα.

Σημείωσε ακόμη ότι η παραγωγή αργού της Ρωσίας αυξήθηκε τον περασμένο μήνα στα 8,96 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 8,67 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, ο Οργανισμός πρόσθεσε ότι η Ρωσία ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου πάνω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν στις αρχές του πρώτου τριμήνου στο άμεσο μέλλον, λόγω των ζημιών σε λιμενικές και ενεργειακές υποδομές.

Ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και διυλιστήρια, έχουν υποστεί επανειλημμένα ζημιές από επιθέσεις ουκρανικών drones.

Πηγή: skai.gr

