Την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Μαΐου, στις 4:30 το απόγευμα, 133 καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου (135 συνολικά) θα μπουν στο παρεκκλήσι της Καπέλα Σιξτίνα, με σκοπό το Κονκλάβιο να εκλέξει τον επόμενο Πάπα.

Η λέξη «κονκλάβιο» προέρχεται από το λατινικό cum clave («με κλειδί»), υποδηλώνοντας την πλήρη απομόνωση των καρδιναλίων κατά τη διάρκεια της εκλογής.

Οι καρδινάλιοι θα μείνουν εντελώς απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο για αόριστο χρονικό διάστημα, κλεισμένοι μέσα σε έναν ενιαίο κοινόχρηστο χώρο χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος μηνυμάτων, εκτός από τον καπνό που θα βγαίνει από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα. Ο λευκός καπνός σηματοδοτεί έναν νέο Πάπα και ο μαύρος σημαίνει ότι απαιτείται άλλη μια ψήφος για να επιτευχθεί η συναίνεση των δύο τρίτων συν ένα, που απαιτείται για τη εκλογή ενός νέου ποντίφικα.

Η ψηφοφορία, ο ύπνος, ακόμα και το φαγητό, όλα θα γίνονται υπό αυστηρότατους ελέγχους.

Το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα κονκλάβια είναι άγνωστο, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι καρδινάλιοι σίγουρα θα πρέπει να τρώνε τις ημέρες ή τις εβδομάδες που χρειάζονται, για να εκλέξουν τον νέο ηγέτη των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών στον κόσμο.

Όμως, ακόμα και το φαγητό θα μπορούσε να είναι ένα μέσο «διακίνησης» απαγορευμένων εξωτερικών επιρροών. Πχ: τα ραβιόλια ενός καρδινάλιου μπορεί να είναι «γεμισμένα» με ένα μήνυμα από το προσωπικό της κουζίνας. Ή ένας καρδινάλιος θα μπορούσε να μεταφέρει κρυφά πληροφορίες για την ψηφοφορία στον έξω κόσμο με μια βρώμικη χαρτοπετσέτα.

Για αυτό, το φαγητό τους ελέγχεται εξονυχιστικά και, σύμφωνα με το BBC, το μενού προετοιμάζεται από την κουζίνα της Casa Santa Marta, της εσωτερικής κατοικίας όπου μένουν οι καρδινάλιοι κατά το κονκλάβιο, από μάγειρες που άτομα εμπιστοσύνης του Βατικανού όπως μοναχές ή πιστοποιημένο προσωπικό.

Επιπλέον, το φαγητό μεταφέρεται υπό επίβλεψη, ώστε να μην υπάρχουν ενδιάμεσες επαφές με άτομα εκτός της παπικής κουζίνας.

Το 1271 ο Πάπας Γρηγόριος Ι θέσπισε αυστηρούς κανόνες στην απομόνωση του Κονκλαβίου, όσο περισσότερο αργούσε η εκλογή νέου Ποντίφικα. Μετά από τρεις ημέρες χωρίς συναίνεση, οι καρδινάλιοι έτρωγαν μόνο ένα γεύμα την ημέρα και μετά από οκτώ μέρες, μόνο ψωμί και νερό.

Στα μέσα του 1300, αυτοί οι κανόνες χαλάρωσαν από τον Πάπα Κλήμη ΣΤ΄ ο οποίος επέτρεψε τα γεύματα τριών πιάτων που αποτελούνταν από σούπα, ένα κύριο πιάτο με ψάρι, κρέας ή αυγά και επιδόρπιο (τυρί ή φρούτα).

Αν και το μενού άλλαξε, ο αυστηρός έλεγχος στο φαγητό του Κονκλάβιου παραμένει. Οτιδήποτε θα μπορούσε να «κρύψει» ένα μήνυμα – όπως σκεπαστές πίτες ή ολόκληρο κοτόπουλο – απαγορεύεται.

Για το επερχόμενο κονκλάβιο που ξεκινά στις 7 Μαΐου, οι μοναχές στην Σάντα Μάρτα θα ετοιμάσουν απλά πιάτα, χαρακτηριστικά του Λάτσιο, της ιταλικής περιοχής γύρω από το Βατικανό και του κοντινού Αμπρούτσο. Το μενού θα περιλαμβάνει σούπα μινεστρονε, σπαγγέτι, αρνίσια σουβλάκια και βραστά λαχανικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.