Επίθεση με drones σε πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα ανοικτά της Μάλτας

Σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η διεθνή ΜΚΟ Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition).

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025

Η οργάνωση δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, χωρίς όμως να υποδεικνύει ποιος μπορεί να ήταν υπεύθυνος για την επίθεση. Δεν υπήρξαν άμεσα ενδείξεις ότι κάποιος τραυματίστηκε.

«Η επίθεση με drone φαίνεται ότι στόχευσε τη γεννήτρια του πλοίου και το σκάφος τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί ενώ σε αυτό επιβαίνουν 30 ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμερα κινδύνου αφού επλήγη 17 ναυτικά μίλια (31,5 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μάλτας, στο οποίο ανταποκρίθηκε η Κύπρος στέλνοντας σκάφος, σύμφωνα με την οργάνωση. Η συμμαχία αυτή κάνει εκστρατεία για τον τερματισμό του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας.

Η πυρκαγιά στο πλοίο ετέθη υπό έλεγχο τη νύχτα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Μάλτας. Το πλοίο παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές τόνισε.

Όλοι όσοι βρίσκονταν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα είναι επιβεβαιωμένα ασφαλείς, δήλωσε η κυβέρνησης της Μάλτας.

