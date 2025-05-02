'Ερευνα: Πολλοί Γερμανοί δεν θέλουν να θυμούνται τους Ναζί

Ακριβώς 80 χρόνια μετά το τέλος του Εθνικοσοσιαλισμού, ολοένα περισσότεροι ζητούν να μπει «τελεία» στη γερμανική «κουλτούρα μνήμης». Οι συγγραφείς μιας νέας μελέτης προειδοποιούν για «σημείο καμπής».

Οι πολίτες στη Γερμανία μερικές φορές έχουν μεγάλα κενά στις γνώσεις τους για τον Εθνικοσοσιαλισμό και δείχνουν μειωμένη προθυμία να ασχοληθούν κριτικά με το Τρίτο Ράιχ.

Για πρώτη φορά, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θέλει να βάλει «τελεία» στην ενασχόληση με το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, όσον αφορά την αποκαλούμενη «κουλτούρα μνήμης», σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ιδρύματος Remembrance Responsibility Future (EVZ), που αναδημοσιεύεται και από την ιστοσελίδα tagesschau.de του πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης.

Μόνο το 42,8% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παραμένει σημαντικό για αυτούς να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη των εγκλημάτων του Εθνικοσοσιαλισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 38,1% των ερωτηθέντων συμφώνησε απόλυτα ή εν μέρει με τη θέση ότι είναι «ώρα να τεθεί ένα όριο στην ενασχόληση με την εποχή του Ναζισμού». Το 37,2% το απέρριψε εν μέρει ή κατηγορηματικά αυτή τη διατύπωση.

Το ερώτημα είχε τεθεί με παρόμοιο τρόπο σε τέσσερις προηγούμενες μελέτες του Ιδρύματος από το 2018 - αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, υπήρξε συμφωνία μιας οριακής έστω πλειοψηφίας.

«Να ασχοληθούμε με τα τρέχοντα»

Οι μεσήλικες και οι ψηφοφόροι της AfD ήταν πιο πιθανό να συμφωνήσουν με τη δήλωση περί «τελείας και παύλας». Οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, καθώς και τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ήταν πιο πιθανό να απορρίψουν τη συγκεκριμένη δήλωση. Ωστόσο, το 43,6% συμφώνησε με την άποψη ότι θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε στα «τρέχοντα προβλήματα».

Στην έρευνα το 44,8% δήλωσε ότι είναι ενοχλημένο που «τα εγκλήματα εναντίον των Εβραίων εξακολουθούν να καταλογίζονται στους Γερμανούς σήμερα». Το 28,2% διαφώνησε με τη δήλωση.

Θέσεις πάντως όπως «δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να ασχολούμαι ακόμη με την ιστορία του Ναζισμού σήμερα» και «νομίζω ότι είναι εντάξει αν οι μελλοντικές γενιές δεν ασχολούνται πλέον με την περίοδο του Εθνικοσοσιαλισμού» αντικρούστηκαν από την πλειοψηφία.

Οι ερευνητές προειδοποιούν

Μόνο περίπου το ένα τρίτο (35,5%) των ερωτηθέντων ήταν σε θέση να εξηγήσει χονδρικά τι σημαίνει ο όρος «ευθανασία», όπως τον χρησιμοποιούσαν οι Ναζί, εννοώντας τη στοχευμένη δολοφονία ασθενών, στο πλαίσιο σχετικών ναζιστικών «πειραμάτων». Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δεν ήταν σε θέση να δώσουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων. Αυτό αφορά επίσης τον αριθμό των Σίντι και Ρομά που δολοφονήθηκαν ή τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνταν σε καταναγκαστική εργασία.

Η Βερόνικα Χάγκερ, επιστημονική σύμβουλος στο Ίδρυμα EVZ, περιέγραψε το εύρημα ως «σημείο καμπής στην κουλτούρα της μνήμης». «Για ολοένα περισσότερους ανθρώπους, ο Ναζισμός είναι απλώς μια ιστορική εποχή ανάμεσα σε πολλές που δεν έχει πλέον μεγάλη σχέση με το παρόν και έναν αξιακό προσανατολισμό στο εδώ και τώρα», δήλωσε η Χάγκερ. Ένα άλλο πόρισμα της μελέτης είναι ότι πολλοί άνθρωποι, ειδικά νεότεροι, θα ήθελαν να γίνουν περισσότερα για να θυμούνται το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

Τι δηλώνουν για την AfD

Επιπλέον, τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη μελέτη. Έξι στους δέκα ερωτηθέντες (58,2%) δηλώνουν επίσης ότι η Έναλλακτική για τη Γερμανία AfD δεν είναι εκλέξιμη με βάση την γερμανική ιστορία. Περίπου το 50% δήλωσε πάντως ότι αποτελεί παρόμοια απειλή για τη γερμανική κοινωνία με το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα κάποτε.

Το 57,7% θεώρησε σωστό να χαρακτηριστεί η AfD «δεξιό εξτρεμιστικό κόμμα». Στην έρευνα, το 44,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί προσωπική ευθύνη να δείξει αλληλεγγύη προς τους Εβραίους στη Γερμανία, το 23,3% το απέρριψε και το 32,1% δήλωσε ότι το κάνει εν μέρει. Το 39,8% των ερωτηθέντων διαφώνησε με τη δήλωση: «η Γερμανία έχει ειδική υποχρέωση απέναντι στο Ισραήλ».

Η Μελέτη με τίτλο «Memorial Impulse Memo» βασίζεται σε διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2024 σε 3.000 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας. Οι ερωτηθέντες ήταν κατά μέσο όρο 52,6 ετών. Η μελέτη θεωρείται αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού.

