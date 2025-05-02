Μετά τον θάνατο της βραζιλιάνας μοναχής Ινά Καναμπάρο Λούκας, σε ηλικία 116 ετών, μία 115χρονη Βρετανίδα είναι τώρα ο γηραιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Η Εθελ Κάτερχαμ, γεννημένη το 1909, είναι μάλιστα και η πρώτη γυναίκα βρετανικής καταγωγής που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας από το 1987 έως σήμερα. Τότε το ρεκόρ διατηρούσε η 114χρονη Αννα Ουίλιαμς.

Ethel Caterham has become the world's oldest person at the age of 115 years and 252 days old.



She is the oldest person ever recorded from the United Kingdom.



Learn more about her life here ⬇️https://t.co/rwoAB6WGX6 pic.twitter.com/WHECRIHf7C — Guinness World Records (@GWR) May 1, 2025

Η 115χρονη Εθελ, η οποία πρόλαβε τη βασιλεία του Εδουάρδου Ζ΄, ζει σε μονάδα φροντίδας στην περιοχή του Σάρεϊ και αποδίδει τη μακροζωία στον τρόπο ζωής της.

«Εχω πάρει καλά τα πάντα που συνέβησαν στη ζωή, και τα όμορφα και τα άσχημα», είχε δηλώσει στο BBC το 2020, συμπληρώνοντας πως έχει επιλέξει ως στάση ζωής να μη μαλώνει ποτέ και με κανέναν. «Ακούω και κάνω αυτό που μου αρέσει», είχε πει.

British woman becomes oldest person in the world at 115



Read more🔗https://t.co/JGFRLRGiur — Sky News (@SkyNews) May 1, 2025

Η κα Κάτερχαμ ζει στο Σάρεϊ εδώ και 50 χρόνια και έχει αποκτήσει τρεις εγγονές και πέντε δισέγγονα.

«Εχω γυρίσει όλο τον κόσμο και κατέληξα σε αυτό το υπέροχο σπίτι. Τώρα όλοι πέφτουν με τα μούτρα πάνω μου και μου δίνουν ό,τι θέλω», δηλώνει πανευτυχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.