Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μία 115χρονη Βρετανίδα είναι τώρα ο γηραιότερος άνθρωπος στον πλανήτη

Η Εθελ Κάτερχαμ, γεννημένη το 1909, ζει σε μονάδα φροντίδας στην περιοχή του Σάρεϊ και αποδίδει τη μακροζωία στον τρόπο ζωής της

εθελ κατερχαμ

Μετά τον θάνατο της βραζιλιάνας μοναχής Ινά Καναμπάρο Λούκας, σε ηλικία 116 ετών, μία 115χρονη Βρετανίδα είναι τώρα ο γηραιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες. 

Η Εθελ Κάτερχαμ, γεννημένη το 1909, είναι μάλιστα και η πρώτη γυναίκα βρετανικής καταγωγής που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας από το 1987 έως σήμερα. Τότε το ρεκόρ διατηρούσε η 114χρονη Αννα Ουίλιαμς.

Η 115χρονη Εθελ, η οποία πρόλαβε τη βασιλεία του Εδουάρδου Ζ΄, ζει σε μονάδα φροντίδας στην περιοχή του Σάρεϊ και αποδίδει τη μακροζωία στον τρόπο ζωής της.

«Εχω πάρει καλά τα πάντα που συνέβησαν στη ζωή, και τα όμορφα και τα άσχημα», είχε δηλώσει στο BBC το 2020, συμπληρώνοντας πως έχει επιλέξει ως στάση ζωής να μη μαλώνει ποτέ και με κανέναν. «Ακούω και κάνω αυτό που μου αρέσει», είχε πει. 

Η κα Κάτερχαμ ζει στο Σάρεϊ εδώ και 50 χρόνια και έχει αποκτήσει τρεις εγγονές και πέντε δισέγγονα.

«Εχω γυρίσει όλο τον κόσμο και κατέληξα σε αυτό το υπέροχο σπίτι. Τώρα όλοι πέφτουν με τα μούτρα πάνω μου και μου δίνουν ό,τι θέλω», δηλώνει πανευτυχής. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ρεκόρ Γκίνες ηλικία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark