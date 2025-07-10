Έκθεση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που παρουσιάστηκε στην Αυστραλία, προτείνει τη μείωση της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια που δεν πετυχαίνουν να προστατεύσουν τους Εβραίους φοιτητές και την εξέταση των αιτούντων βίζα και των μη Αυστραλών πολιτών (και φοιτητών) για τυχόν εξτρεμιστικές απόψεις.

Το σχέδιο, του οποίου ηγείται η ειδική σύμβουλος για θέματα αντισημιτισμού Τζίλιαν Σίγκαλ και μοιάζει πολύ με τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ κατά των αμερικανικών πανεπιστημίων, απαντά στη ραγδαία αύξηση αντισημιτικών περιστατικών ανά την Αυστραλία από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Η έκθεση προτείνει μια σαρωτική δέσμη μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, τους δημόσιους θεσμούς, τους διαδικτυακούς χώρους, τα μέσα ενημέρωσης και τη μετανάστευση με στόχο «την εξώθηση (του αντισημιτισμού) στα περιθώρια της κοινωνίας. Το σχέδιο καλύπτει πολλούς τομείς όπου απαιτείται επείγουσα δράση. Έχουμε δει την πυρπόληση αυτοκινήτων και συναγωγών, εβραίους να παρενοχλούνται και να δέχονται επιθέσεις. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε σήμερα η Σίγκαλ σε συνέντευξη Τύπου.

Η έκθεση «α λα Τραμπ»

Η έκθεση θέτει πανεπιστήμια ως βασικό επίκεντρο της μεταρρύθμισης προειδοποιώντας ότι ο αντισημιτισμός είναι "βαθιά ριζωμένος και θεωρείται κάτι φυσιολογικό" στους ακαδημαϊκούς κόλπους, στα πανεπιστημιακά τμήματα και στις πανεπιστημιουπόλεις.

Προτείνει να υιοθετήσουν τα πανεπιστήμια ένα σύστημα με μια «κάρτα αναφοράς» που θα αξιολογεί αν είναι ασφαλή για Εβραίους φοιτητές και εργαζόμενους σε αυτά.

Η έκθεση σημειώνει ότι τα πανεπιστήμια εκείνα που δεν θα καταφέρνουν να λάβουν επαρκή μέτρα κατά του αντισημιτισμού θα στερούνται τη χρηματοδότηση και το ίδιο θα συμβαίνει με τους πανεπιστημιακούς που χρησιμοποιούν ρητορική μίσους ή έχουν αντισημιτική συμπεριφορά.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι η χρηματοδότηση για τα πολιτιστικά ιδρύματα και τις πολιτιστικές διοργανώσεις, θα πρέπει να διακόπτεται «όπου προωθείται, διευκολύνεται ή δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο αντισημιτισμός».

Καλεί ακόμη τους αιτούντες άσυλο να εξετάζονται για πιθανές αντισημιτικές σχέσεις. «Οι πολίτες που δεν είναι Αυστραλοί υπήκοοι και εμπλέκονται σε αντισημιτικές συμπεριφορές θα πρέπει να υφίστανται την ακύρωση της βίζας τους και να απελαύνονται από την Αυστραλία», σημειώνεται.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι η κυβέρνηση χαιρέτισε το σχέδιο και θα εξετάσει τις συστάσεις της Σίγκαλ.

«Υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, μια σειρά πραγμάτων που θα απαιτήσουν δουλειά στη διάρκεια μιας περιόδου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα", είπε ο πρωθυπουργός.

Η Σίγκαλ ορίστηκε ειδική σύμβουλος της Αυστραλίας τον Ιούλιο του 2024 για να αναπτύξει στρατηγικές με στόχο την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και η έκθεσή της δημοσιεύεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε συναγωγή της Μελβούρνης.

Πηγή: skai.gr

