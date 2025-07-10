Δεν έχουμε πρόθεση να εγκαταλείψουμε την περιοχή Ασίας- Ειρηνικού, λέει ο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τους ομολόγους του των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας σήμερα στην Κουάλα Λουμπούρ, στην πρώτη του επίσκεψη στην Ασία από τότε που ανέλαβε το υπουργείο, και τους διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία πρόθεση να εγκαταλείψουν» την περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού.

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τους ομολόγους του των δέκα κρατών μελών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) κατά τη σύνοδό τους στη Μαλαισία, στην οποία συμμετείχαν και η Αυστραλία, η Κίνα, η ΕΕ, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Νότια Κορέα και άλλες χώρες.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού εντάσσεται στις προσπάθειες να επανέλθει η προσοχή των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδικού- Ειρηνικού, πέρα από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη που έχουν απασχολήσει κυρίως την Ουάσινγκτον.

«Είναι άποψή μας, και ισχυρή μας άποψη, και πραγματικότητα ότι αυτός ο αιώνας και ο επόμενος, η ιστορία των επόμενων 50 ετών θα γραφτεί σε μεγάλο βαθμό εδώ, σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το σημείο του κόσμου», δήλωσε ο Ρούμπιο στους ομολόγους του της ASEAN.

«Όταν ακούω (…) ότι ίσως η προσοχή των ΗΠΑ ή του κόσμου ενδέχεται να αποσπάται από γεγονότα σε άλλες περιοχές του πλανήτη, θα έλεγα ότι αυτό είναι αδύνατο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ωστόσο, ο δασμολογικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ρίξει τη σκιά του στο ταξίδι αυτό του Ρούμπιο, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε την επιβολή υψηλών δασμών εις βάρος επτά χωρών μελών της ASEAN και εναντίον στενών συμμάχων των ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από την 1η Αυγούστου.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ είναι επίσης παρόντες στη σύνοδο. Ο Ρούμπιο είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Λαβρόφ αργότερα σήμερα.

Τη Δευτέρα ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δηλώσει ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αμερικανού προέδρου για το ταξίδι είναι να επαναλάβει τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, σε τομείς όπως η στρατηγικής σημασίας Νότια Σινική Θάλασσα και η καταπολέμηση του εγκλήματος, των ναρκωτικών, των κέντρων εμπορίας ανθρώπων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

