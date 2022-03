Ρωσικοί πύραυλοι βομβαρδίζουν περιοχές στα περίχωρα του Χάρκοβου, ισοπεδώνοντας σπίτια.

The consequences of today's occupier strike on #Lyubotin in the #Kharkiv region. One person was killed and seven were wounded. pic.twitter.com/IwetQoBxvH — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Λιουμποτίν στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου.

In Kharkiv alone, more than a thousand houses were destroyed by Russia during the month of the war. Most of them residential buildings. This is one of those, which looks like a toy house crushed by an evil force. pic.twitter.com/dsO84hE4qI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 27, 2022

Η εισαγγελία του Χάρκοβου αναφέρει στο Telegram ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι. Οι αρχές ανέσυραν τη σορό ενός ατόμου από τα ερείπια.

Over the past 24 hours, the russians inflicted the greatest shelling on residential areas of the Kievsky district of Kharkiv, where 9 fires occurred, as well as on the residential neighborhood of the city of Lyubotin, Kharkiv region, where 7 private houses immediately burned pic.twitter.com/HkZLo5nM7j — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 29, 2022

Οι άνθρωποι του δήμου, καθώς και πολίτες, καθάρισαν όσο μπορούσαν σήμερα το πρωί την πόλη από τα συντρίμμια.

Municipal services of Kharkiv are actively cleaning the city.



A huge number of #Kharkiv residents by just passing, offer their help and start worked with the municipality workers pic.twitter.com/dDZ0I0tj7f — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 29, 2022

Παράλληλα, στο Ιρπίν λέγεται πως οι Ρώσοι πριν αποχωρήσουν, μετά τη νίκη των Ουκρανών, τοποθέτησαν σε διάφορα σημεία νάρκες. Οι ουκρανικές δυνάμεις ερευνούν το στοιχείο αυτό, ενώ η είσοδος στην πόλη δεν επιτρέπεται.

War in Ukraine: Latest developments.



- Irpin recaptured

- 5,000 dead in Mariupol

- Poisoning report

- Wagner Group mercenaries in Ukraine: UK https://t.co/WADxy5enqr pic.twitter.com/PmZ2HWQihe — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022

Δήμαρχος Ιρπίν: Η πόλη μας απελευθερώθηκε

Ο δήμαρχος του Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης, που αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία των μαχών με τα ρωσικά στρατεύματα κοντά στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε καλά νέα σήμερα, το Ιρπίν απελευθερώθηκε», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Μαρκούσιν σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.

«Κατανοούμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις εναντίον της πόλης μας και θα την υπερασπιστούμε με θάρρος».

Η πληροφορία δεν έχει προς το παρόν επαληθευτεί από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο και ενός μικρού χωριού στα περίχωρα του Χαρκόβου

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο και ενός μικρού χωριού στα ανατολικά περίχωρα του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, διαπίστωσε σήμερα ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις εκκαθάρισης στα σπίτια που καταστράφηκαν στο Μάλα Ρόγκαν, ένα μικρό χωριό σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων ανατολικά του Χαρκόβου, απ’ όπου εκδίωξαν τα ρωσικά στρατεύματα.

Οι σοροί δύο Ρώσων στρατιωτών κείτονταν σε ένα σοκάκι του χωριού, μεγάλο τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί από τις μάχες. Τουλάχιστον άλλες δύο σοροί ρίχτηκαν σε πηγάδια.

«Υπάρχουν πτώματα Ρώσων λίγο πολύ παντού», περιέγραψε στο AFP ένας Ουκρανός στρατιωτικός, που υπολογίζει τις ρωσικές απώλειες σε τουλάχιστον 25 στρατιώτες.

Ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα, που είχαν σταθμεύσει στις αυλές των σπιτιών, καταστράφηκαν επίσης από τις μάχες.

Η επίθεση από τις δυνάμεις του Κιέβου διεξήχθη στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, όμως οι επιχειρήσεις για την προστασία και ασφάλεια του χωριού διαρκούν κάποιες ημέρες, με τους Ρώσους στρατιώτες να κρύβονται σε κελάρια ή στα γύρω δάση, σύμφωνα με τους Ουκρανούς στρατιωτικούς.

«Τα στρατεύματά της απελευθερώνουν το Μάλα Ρόγκαν και αυτό είναι σημαντικό, διότι από εκεί βομβαρδίζουν συνεχώς κατοικημένες περιοχές της πόλης», δήλωσε σε τοπικό μέσο ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιγκόρ Τερέκοφ.

Ζελένσκι κατά Δύσης: Να επιβάλετε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο- Ο φόβος σας κάνει «συνένοχους»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά χθες το βράδυ από τις δυτικές χώρες να αυστηροποιήσουν άμεσα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επιβάλλοντάς της μεταξύ άλλων και εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, o εμφανώς οργισμένος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Δύση δεν υπολόγισε σωστά πέρυσι και καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ένα μέτρο το οποίο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την εισβολή στη χώρα του.

«Ένας ευρείας κλίμακας πόλεμος έχει ξεκινήσει. Τώρα ακούγονται πολλές νύξεις και προειδοποιήσεις για ενδεχομένως σκληρότερες κυρώσεις, όπως εμπάργκο στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη στην περίπτωση που η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα», τόνισε ο Ζελένσκι στο βίντεο στο οποίο φαίνεται κάποιες στιγμές να χτυπά τα χέρια του στο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά του.

«Απλώς δεν υπάρχουν λέξεις (…) Εμείς, οι άνθρωποι που παραμένουμε ζωντανοί, πρέπει να περιμένουμε. Όλα όσα έχει ήδη κάνει ο ρωσικός στρατός δεν δικαιολογούν την επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο; Οι βόμβες φωσφόρου δεν τη δικαιολογούν; Ένα βομβαρδισμένο χημικό εργοστάσιο ή ένα βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο δεν τη δικαιολογούν;», διερωτήθηκε.

«Αν οι κυρώσεις είναι ήπιες ή δεν λειτουργούν με αυστηρότητα, αν μπορούν να παρακαμφθούν, δημιουργείται μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση στη ρωσική ηγεσία ότι θα της επιτραπεί να συνεχίσει κάνει αυτό που κάνει τώρα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις