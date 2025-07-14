Η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ιλίε Μπολοζάν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης στο ρουμανικό κοινοβούλιο, μετά την πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση, γεγονός που της επιτρέπει να προωθήσει τις αυξήσεις φόρων που απαιτούνται για τη μείωση του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μόλις τριών εβδομάδων κυβέρνηση έχει φέρει στη Βουλή με διαδικασία fast track νομοσχέδιο για την αύξηση του ΦΠΑ, ειδικών φόρων κατανάλωσης και άλλων εισφορών, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας – που θα σήμαινε την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας – και να ξεμπλοκάρει την πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός Μπολοζάν ρώτησε: «Καταλαβαίνω πως δεν συμφωνείτε με τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση… Ποιες είναι λοιπόν οι λύσεις; Από τη μια πλευρά, μας λένε ότι τα προβλήματα στην οικονομία είναι σοβαρά. Από την άλλη πλευρά, να μην πάρουμε αυτά τα μέτρα. Δεν γίνεται να συμβούν και τα δύο».

Η αντιπολίτευση έχει προαναγγείλει προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

Ο συνασπισμός τεσσάρων φιλοευρωπαϊκών κομμάτων ανέλαβε την εξουσία στα τέλη Ιουνίου, βάζοντας τέλος στο πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του Δεκεμβρίου και την επανάληψή τους τον Μάιο.

Παρότι και οι τέσσερις κυβερνητικοί εταίροι ενέκριναν τις αυξήσεις φόρων, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) – ο ισχυρότερος από τους τέσσερις εταίρους – εξέφρασε επικριτικά σχόλια σήμερα. «Για μια σταθερή, συνεχιζόμενη πολιτική στήριξη, πρέπει να διορθώσουμε γρήγορα ορισμένους παραλογισμούς σε αυτό το πρώτο πακέτο μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής του PSD Σορίν Γκριντεάνου.

Οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν ταχθεί υπέρ της αντικατάστασης του ενιαίου συντελεστή φόρου εισοδήματος με προοδευτική φορολόγηση αντί της αύξησης του ΦΠΑ, αλλά τα υπόλοιπα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού διαφωνούσαν.

Ο Μπολοζάν είχε τονίσει προ ημερών ότι η κυβέρνηση συνασπισμού θα έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 8% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους – από το 9,3% που ήταν πέρυσι – και κοντά στο 6% το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.