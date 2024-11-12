Γερμανία: Συμφωνία για πρόωρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου

Οι Σοσιαλδημοκράτες του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέληξαν σε συμφωνία για τη διεξαγωγή πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών, οι οποίοι μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το SPD, οι Πράσινοι και οι Συντηρητικοί της Γερμανίας προτείνουν την 23η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των νέων εκλογών ανέφερε νωρίτερα και η γερμανική εφημερίδα Rheinische Post, όπως και το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ακόμη, σύμφωνα με το γερμανόφωνο ειδησεογραφικό περιοδικό Focus Online, στις 18 Δεκεμβρίου ενδέχεται να διεξαχθεί η ψήφος εμπιστοσύνης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του Reuters, ο Σολτς αναμένεται να προβεί σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο Σολτς, ο οποίος διέλυσε τον κυβερνητικό συνασπισμό την περασμένη εβδομάδα, θα πρέπει πριν την ανακοίνωση διεξαγωγής εκλογών να πραγματοποιήσει πρώτα ψήφο εμπιστοσύνης. Η ψηφοφορία αυτή θα διεξαχθεί πιθανότατα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και μόλις ο καγκελάριος τη χάσει, μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο να διαλύσει το κοινοβούλιο και να ορίσει ημερομηνία εκλογών εντός 60 ημερών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Carsten Linnemann, γενικός γραμματέας της αντιπολιτευόμενης Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF ότι οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν στις 16 ή στις 23 Φεβρουαρίου. «Οι διεξαγωγή εκλογών είναι απαραίτητη το συντομότερο δυνατό», σημείωσε.

Ο Σολτς έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο να μεταθέσει την ψήφο εμπιστοσύνης πριν από τα Χριστούγεννα, αφού αρχικά στόχευε στα μέσα Ιανουαρίου. Είπε επίσης ότι η επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία μεταξύ των κοινοβουλευτικών ηγετών του κόμματός του και των δύο ομάδων που υποστηρίζουν τον αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς, τον Χριστιανοδημοκράτη που διεκδικεί την καγκελαρία.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μερτς είναι το επικρατέστερο φαβορί στις εκλογές, ο Σολτς εξέφρασε την Κυριακή την πεποίθησή του ότι μπορεί να κερδίσει, λέγοντας ότι στο παρελθόν αψήφησε τα κακά δημοσκοπικά ποσοστά πριν κερδίσει την καγκελαρία το 2021. Σημείωσε επίσης ότι αναμένει από το κόμμα του να τον υποστηρίξει στη διεκδίκηση μίας ακόμη θητείας.

Πηγή: skai.gr

