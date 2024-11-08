Λογαριασμός
Γερμανία: Στον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προτιμά η πλειοψηφία να δοθεί το χρίσμα του SPD για τον υποψήφιο καγκελάριο

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 57% των ερωτηθέντων προτιμά το χρίσμα του υποψήφιου καγκελάριου να δοθεί από το SPD στον Μπόρις Πιστόριους

Πιστόριους

Τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προτιμά ως υποψήφιο καγκελάριο εκ μέρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) η πλειοψηφία των πολιτών, ενώ σε χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η υποστήριξη στην υποψηφιότητα του καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό των ιδιωτικών ειδησεογραφικών δικτύων RTL/ntv, το 57% των ερωτηθέντων προτιμά το χρίσμα του υποψήφιου καγκελάριου να δοθεί από το SPD στον Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος τους τελευταίους μήνες είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός της Γερμανίας. Υπέρ μιας εκ νέου υποψηφιότητας του κ. Σολτς για την καγκελαρία τάσσεται μόλις το 13%. Μεταξύ των υποστηρικτών του SPD, τον κ. Πιστόριους επιλέγει το 58% και τον κ. Σολτς το 30%.

Το SPD πάντως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι από την ώρα της ανακοίνωσης της διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού και την ομιλία του καγκελάριου, έχουν γίνει περισσότερες από 500 εγγραφές νέων μελών. Προηγουμένως το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) είχε ανακοινώσει ότι κατά το ίδιο διάστημα ενέγραψε περίπου 650 νέα μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

