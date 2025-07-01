Reuters: Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν απειλούν να δημοσιεύσουν τα email των βοηθών του Τραμπ

Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν απείλησαν να αποκαλύψουν email που έχουν κλαπεί από το περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχουν κάνει στο παρελθόν με τη δημοσιοποίηση email στα μέσα ενημέρωσης ενόψει των αμερικανικών εκλογών του 2024.

Σε διαδικτυακές συνομιλίες με το Reuters την Κυριακή και τη Δευτέρα, οι χάκερς, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο Ρόμπερτ, δήλωσαν ότι είχαν περίπου 100 gigabytes με email από τους λογαριασμούς της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, της δικηγόρου του Τραμπ, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, του συμβούλου του Τραμπ, Ρότζερ Στόουν, και της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, η οποία οδήγησε τον Τραμπ σε καταδίκη για χρηματισμό με αντάλλαγμα τη σιωπή της για τις συνευρέσεις τους, πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Ρόμπερτ έθεσε το ενδεχόμενο πώλησης του υλικού, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα σχέδιά του, αλλά ούτε για το περιεχόμενο των email.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χαρακτήρισε την εισβολή ως «απαράδεκτη κυβερνοεπίθεση».

Ο Λευκός Οίκος και το FBI απάντησαν με δήλωση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος δήλωσε: «Όποιος σχετίζεται με οποιοδήποτε είδος παραβίασης της εθνικής ασφάλειας θα αποκαλυφθεί πλήρως και θα διωχθεί στο μέγιστο βαθμό του νόμου».

Ο Ρόμπερτ είχε εμφανιστεί ξανά τους τελευταίους μήνες της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, και ισχυρίστηκε ότι είχε παραβιάσει τους λογαριασμούς email αρκετών συμμάχων του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Σούζι Γουάιλς.

Στη συνέχεια, οι χάκερς μοίρασαν ηλεκτρονικά μηνύματα σε δημοσιογράφους.

Το Reuters είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα κάποιου από το υλικό που διέρευσε, συμπεριλαμβανομένου ενός email που φαινόταν να τεκμηριώνει μια οικονομική συμφωνία μεταξύ του Τραμπ και δικηγόρων που εκπροσωπούσαν τον πρώην υποψήφιο για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ - νυν υπουργό Υγείας του Τραμπ.

Άλλο υλικό περιελάμβανε την επικοινωνία της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ σχετικά με τους υποψήφιους Ρεπουμπλικάνους για αξιώματα και τη συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις για συμβιβασμό με τη Στόρμι Ντάνιελς.

Αν και τα έγγραφα που διέρρευσαν έλαβαν αρκετή δημοσιότητα πέρυσι, δεν άλλαξαν ριζικά την προεδρική κούρσα, την οποία κέρδισε ο Τραμπ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε κατηγορητήριό του, τον Σεπτέμβριο του 2024, ισχυρίστηκε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξήγαγαν την επιχείρηση με το ψευδώνυμο Ρόμπερτ. Σε συνομιλίες με το Reuters, οι χάκερς αρνήθηκαν να απαντήσουν στον ισχυρισμό.

Μετά την εκλογή Τραμπ, οι χάκερς δήλωσαν στο Reuters ότι δεν είχαν προγραμματιστεί άλλες διαρροές, ενώ τον Μάιο ο Ρόμπερτ είπε ότι «έχει συνταξιοδοτηθεί». Ωστόσο, η ομάδα ήρθε ξανά σε επικοινωνία με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, μετά τον 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο οποίος κορυφώθηκε με βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ.

Σε μηνύματα αυτή την εβδομάδα, ο Ρόμπερτ είπε ότι ήθελε να οργανώσει μια πώληση κλεμμένων email και ζήτησε στο Reuters να «μεταδώσει το θέμα».

Ο Φρέντερικ Κάγκαν, ακαδημαϊκός του Αμερικανικού Ινστιτούτου Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει γράψει για την ιρανική κυβερνοκατασκοπεία, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέστη σοβαρές ζημιές στη σύγκρουση και οι κατάσκοποι της πιθανότατα προσπαθούσαν να ανταποδώσουν με τρόπους που δεν θα επέτρεπαν σε ΗΠΑ ή Ισραήλ νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παρά τις ανησυχίες ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προκαλέσει ψηφιακό χάος, οι χάκερς του Ιράν τήρησαν χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι στον κυβερνοχώρο προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι αμερικανικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στο στόχαστρο της Τεχεράνης.

