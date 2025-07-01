Υπέκυψε 82χρονη που τραυματίστηκε από ρίψη μολότοφ στο Κολοράντο σε συγκέντρωση για τους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα

Ένα από τα θύματα της επίθεσης με ρίψη κοκτέιλ Μολότοφ εναντίον διαδήλωσης η οποία σκοπό είχε να εκφραστεί υποστήριξη στους ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, που έγινε πριν από σχεδόν έναν μήνα στην πολιτεία Κολοράντο των ΗΠΑ (δυτικά), υπέκυψε στα τραύματά του χθες Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Κάρεν Ντάιαμοντ, 82 ετών, η οποία συμμετείχε στη συγκέντρωση της 1ης Ιουνίου, στην πόλη Μπόλντερ, υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εισαγγελίας.

«Αυτή η φρικτή επίθεση στοίχισε τη ζωή σε αθώα γυναίκα, που αγαπούσαν οι οικογένεια και οι φίλοι της», τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός Μάικλ Ντόερτι, κατά την ανακοίνωση, υποσχόμενος ότι η υπηρεσία του θα «δώσει μάχη προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα».

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ο Μοχάμεντ Σάμπρι Σολιμάν, Αιγύπτιος, 45 ετών, είναι αντιμέτωπος πλέον επομένως με δίωξη για φόνο και ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς ουδεμία πιθανότητα αποφυλάκισης ή μείωσης ποινής, σημείωσε ο εισαγγελέας.

Οι υπηρεσίες του αναθεώρησαν εξάλλου τον απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης, καταμετρώντας 29, συμπεριλαμβανομένων 13 τραυματιών — οι αρχές έκαναν ως χθες λόγο για 15 τραυματίες.

Τον κ. Σολιμάν, η θεώρηση διαβατηρίου του οποίου είχε λήξει, βάραιναν ήδη κάπου εκατό κατηγορίες, από τη δικαιοσύνη στο Κολοράντο όσο και από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, ιδίως για έγκλημα μίσους και αντισημιτικό έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ύποπτος φώναζε «λευτεριά στην Παλαιστίνη», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Οι αρχές βρήκαν αντισιωνιστικό «μανιφέστο» στο όχημά του, στο οποίο το κράτος του Ισραήλ περιγραφόταν με όρους όπως «καρκίνος».

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ο ύποπτος φέρεται να είπε ότι «οποιοσδήποτε υποστηρίζει την ύπαρξη του Ισραήλ στη γη μας» είναι «σιωνιστής» και να πρόσθεσε πως «αποφάσισε να εκδικηθεί για αυτούς τους ανθρώπους», αναφερόμενος στα θύματα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση στο Κολοράντο ήταν το γεγονός που επικαλέστηκε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απαγόρευσε στους υπηκόους 12 κρατών την είσοδο στις ΗΠΑ, για να «προστατεύσει» τη χώρα από «ξένους τρομοκράτες».

Διαπράχθηκε προτού συμπληρωθούν δυο εβδομάδες από την επίθεση εναντίον δυο υπαλλήλων –άνδρα και γυναίκας– της ισραηλινής πρεσβείας μπροστά σε εβραϊκό μουσείο στην Ουάσιγκτον. Τα θύματα σκοτώθηκαν επιτόπου. Ο φερόμενος ως δράστης, 31 ετών, φώναξε σύνθημα υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη σύλληψή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.