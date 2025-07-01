Νέα πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ συστημάτων κατεύθυνσης 3.845 βομβών, συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων και πλέον, μερικές ημέρες μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές βελτιώνοντας την ικανότητά του να υπερασπίζεται τα σύνορά του, τις ζωτικής σημασίας υποδομές του και τα πληθυσμιακά κέντρα του», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για (να προασπίσουν) την ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα να βοηθηθεί το Ισραήλ να αναπτύξει και να διατηρήσει ισχυρές και ετοιμοπόλεμες αμυντικές δυνατότητες», αναφέρεται ακόμη στο έγγραφο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση –ανάδοχος της σύμβασης είναι η Boeing– και διαβίβασε ειδοποίηση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για μεγάλες πωλήσεις στρατιωτικού υλικού.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εύρους άνευ προηγουμένου στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως σκοπός ήταν να εμποδιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις, πολιτικές υποδομές και κατοικημένες περιοχές μπήκαν στο στόχαστρο της εκστρατείας αυτής, κατά τη διάρκεια της σκοτώθηκαν ανώτατοι αξιωματικοί και κορυφαίοι πυρηνικοί επιστήμονες του Ιράν. Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, στον πόλεμο των 12 ημερών έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 935 άνθρωποι, ανάμεσά τους «132 γυναίκες και 38 παιδιά», σύμφωνα με εκπρόσωπο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας που επικαλέστηκε χθες το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εκτοξεύοντας ομοβροντίες πυραύλων και drones που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι στην ισραηλινή επικράτεια, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την 24η Ιουνίου τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δυο μέρες μετά την απόφασή του αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά να πλήξουν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, διαθέτουν κάθε χρόνο οπλισμό αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας αυτής.

