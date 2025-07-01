Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η δημοσίευση σκίτσου στο οποίο φέρεται να απεικονίζεται ο προφήτης Μωάμεθ.

Εξοργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία του περιοδικού Leman στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν ο δημιουργός του σκίτσου, ο διευθυντής της έκδοσης και ο διευθυντής σύνταξης, ενώ εκκρεμούν εντάλματα εις βάρος άλλων τριών ατόμων. Το ίδιο περιοδικό αρνείται ότι το σκίτσο αφορά τον προφήτη Μωάμεθ.

Leman’a saldırı…



Hz. Muhammed’in yer aldığı karikatüre tepki için Leman dergisinin Beyoğlu’ndaki binasına saldırmak isteyen grup polisi aştı. pic.twitter.com/ngtoI7Vr6j — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 30, 2025

Στο τεύχος του σατιρικού περιοδικού που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου φιλοξενείται μία γελοιογραφία στην οποία εμφανίζονται ο Μωάμεθ και ο Μωυσής να ανταλλάσσουν χαιρετισμό πάνω από μία πόλη της Μέσης Ανατολής που βομβαρδίζεται.

Παρ' όλο που το τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου το θέμα πήρε διαστάσεις χθες Δευτέρα 30 Ιουνίου σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν το βράδυ έξω από τα γραφεία του Leman στην περιοχή του Πέρα, όπου προσευχήθηκαν, φώναξαν συνθήματα και ορισμένοι επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις του περιοδικού.

Leman’ın binasına saldıran kitle İstiklal’de özgürce yürüyor. İktidar karşıtı slogan atanları caddeye adım atamadan yerlerde sürükleyen polis sadece izliyor.



pic.twitter.com/dv7RgH0XB2 — Tuğba Özer (@tugbaaozerr) June 30, 2025

Οι τουρκικές αρχές, εκτός από τη σύλληψη των έξι υπευθύνων του περιοδικού, διέταξαν την απόσυρση του τεύχους και δρομολόγησαν διαδικασίες για την απαγόρευση της πρόσβασης μέσω διαδικτύου στο επίμαχο σκίτσο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι διετάχθη εισαγγελική έρευνα για το περιοδικό με την κατηγορία της «προσβολής θρησκευτικών αξιών».

Η δήλωση του: «Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε δικαστική έρευνα για το αδίκημα της ‘δημόσιας προσβολής θρησκευτικών αξιών’ σύμφωνα με το άρθρο 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, σχετικά με τη δημοσίευση σκίτσου του προφήτη Μωάμεθ σε ένα σατιρικό περιοδικό. Καμία ελευθερία δεν δίνει το δικαίωμα να γίνονται αντικείμενο σάτιρας τα ιερά ενός θρησκεύματος. Η γελοιοποίηση του προφήτη μας ή οποιαδήποτε προσπάθεια οπτικής αναπαράστασής του βλάπτει όχι μόνο τις θρησκευτικές μας αξίες, αλλά και την κοινωνική ειρήνη. Θα ληφθούν τα απαραίτητα νομικά μέτρα χωρίς καθυστέρηση κατά της προκλητικής αυτής ενέργειας που περιφρονεί τις πεποιθήσεις εκατομμυρίων μουσουλμάνων».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε: «Καταδικάζω έντονα την άσεμνη καρικατούρα του προφήτη μας. Αυτό που έγινε δεν είναι ελευθερία του Τύπου. Αυτό που έγινε δεν είναι ελευθερία έκφρασης. Τέτοιου είδους ενέργειες που προσβάλλουν τις θρησκευτικές μας αξίες και προκαλούν βαθιές πληγές στη συνείδηση των μουσουλμάνων έχουν προκλητικό χαρακτήρα και όσοι τολμούν να τις διαπράττουν θα λογοδοτούν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Το ίδιο το περιοδικό αρνείται ότι δημοσίευσε σκίτσο του προφήτη Μωάμεθ και σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Το πιο διαδεδομένο όνομα στον κόσμο και το όνομα με τον μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού είναι Μωάμεθ, Μεχμέτ, Μαμάντου (όλα αυτά τα ονόματα δίνονται από τους μουσουλμάνους για να διατηρήσουν ζωντανό το όνομα του προφήτη μας). Σήμερα, υπάρχουν 200 εκατομμύρια άτομα που φέρουν το όνομα Μωάμεθ. Ο δημιουργός της γελοιογραφίας ήθελε να τονίσει το δίκαιο του καταπιεσμένου μουσουλμανικού λαού, αναφερόμενος σε έναν μουσουλμάνο που σκοτώθηκε από το Ισραήλ, και δεν είχε καμία πρόθεση να υποτιμήσει τις θρησκευτικές αξίες. Δεν δεχόμαστε το στίγμα που μας αποδίδεται, καθώς δεν υπάρχει απεικόνιση του προφήτη μας. Για να ερμηνεύσει κανείς το σκίτσο με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχει πολύ κακές προθέσεις. Υπάρχουν τόσοι Μεχμέτ και Μωάμεθ που γνωρίζετε».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το περιοδικό Leman έχει επανειλημμένα φέρει το ζήτημα της Παλαιστίνης στην επικαιρότητα με πέντε ειδικά τεύχη και εκατοντάδες εξώφυλλα. «Δηλώνουμε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να αμφισβητείτε τη συνείδηση και τις πεποιθήσεις μας με λανθασμένο και διαστρεβλωμένο τρόπο», σημειώνεται στη δήλωση.

Πηγή: skai.gr

