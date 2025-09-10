Το Ισραήλ έπληξε το υπουργείο Άμυνας των Χούθι - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι. Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επίθεση.

Το κανάλι Al-Masirah ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση στη Σαναά.

Στο μεταξύ, πηγές του Reuters ανέφεραν νωρίτερα ότι η ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.

The Israeli Air Force bombed the offices of the Houthi-run Finance and Information Ministry in Sanaa, the Defense Ministry, fuel depots and missile launchers. pic.twitter.com/VLoQ9i6hWH — Ph.Gritti (@Philipp27960841) September 10, 2025

