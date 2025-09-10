Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ έπληξε το υπουργείο Άμυνας των Χούθι - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι

UPDATE: 17:56
Σαναά

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι. Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επίθεση.

Το κανάλι Al-Masirah ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση στη Σαναά.

Στο μεταξύ, πηγές του Reuters ανέφεραν νωρίτερα ότι η ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαναά Υεμένη Χούθι Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark