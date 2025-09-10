Το παιχνίδι ισχύος του Πούτιν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Αν η πρόθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν να χρησιμοποιήσει την επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία για να δοκιμάσει την αεράμυνα του ΝΑΤΟ, ο Ρώσος πρόεδρος «πρέπει να είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα», εκτιμούν αναλυτές στους Financial Times. Και, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, πιθανότατα θα ενθαρρυνθεί να προχωρήσει περισσότερο την επόμενη φορά.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Συμμαχίας: μαχητικά του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν και κατέρριψαν κάποια από τα drones για πρώτη φορά από το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εμπλέκεται άμεσα με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό σηματοδοτεί ένα επικίνδυνο νέο κεφάλαιο στη σύγκρουση που διαρκεί περισσότερο από τρεισήμισι χρόνια.

Το πρόσφατο περιστατικό με τα ρωσικά drones στην Πολωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους και ειδικούς, κατέδειξε πόσο ανέτοιμη παραμένει η Ευρώπη για τον τύπο των μαζικών αεροπορικών επιθέσεων που δέχεται σχεδόν κάθε βράδυ η Ουκρανία. Το γεγονός αυτό, τονίζουν, αποκαλύπτει την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις ώστε να ενισχυθεί η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Η Μόσχα θα έχει παρατηρήσει ότι δεν έχουμε ακόμη μάθει από όσα η Ουκρανία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Μπεν Χότζες, πρώην επικεφαλής του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη. «Δεν είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για αυτό… και τώρα βρίσκονται προ των πυλών μας».

Ο Μπεν Χότζες υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό σύστημα, ικανό να εκτιμά την κλίμακα μιας επερχόμενης επίθεσης και να κατανέμει ανάλογα τους κατάλληλους πόρους.

Όπως επισήμανε, η αντίδραση της Τετάρτης, όπου πανάκριβα μαχητικά όπως τα ολλανδικά F-35 κινητοποιήθηκαν για να καταρρίψουν φθηνά drones, δείχνει την έλλειψη σωστής κατανομής δυνάμεων.

«Δεν ήταν ατύχημα, προφανώς, αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των drones», είπε ο Χότζες. «Ήταν πρόβα. Για να ελεγχθεί πόσο καλά λειτουργούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ποιοι είναι οι χρόνοι αντίδρασής μας».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι από τα περίπου 19 drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο, μόνον τέσσερα «που παρουσίαζαν άμεση απειλή» καταρρίφθηκαν. Ο πολωνικός στρατός ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα drones ήταν δολώματα, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί συνήθως για να αποπροσανατολίζει και να εξαντλεί την ουκρανική αεράμυνα πριν εξαπολύσει διαδοχικά κύματα πυραύλων και επιθετικών drones.

ΝΑΤΟ: Αδύναμος κρίκος η αεράμυνα στην ανατολική πτέρυγα

Το ΝΑΤΟ αναγνώρισε ότι η αεράμυνα στην ανατολική πτέρυγα αποτελεί ένα από τα αδύναμα σημεία της Συμμαχίας και χρειάζεται άμεσες επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ η δημιουργία μιας «ασπίδας άμυνας» στην ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο νέων πρωτοβουλιών χρηματοδότησης που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένη» την αντίδραση της Συμμαχίας και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους», τονίζοντας ότι το περιστατικό με τα ρωσικά drones «δεν ήταν μεμονωμένο».

«Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα, ώστε να διαθέτουμε τα απαραίτητα για αποτροπή και άμυνα», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Η επίθεση με drones, που αποτέλεσε μέρος μαζικής ρωσικής επιδρομής με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας, ακολούθησε προηγούμενα περιστατικά στα οποία ρωσικά βλήματα πλησίασαν ή διέσχισαν για λίγο τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, χωρίς να καταρριφθούν.

Αξιωματούχος της πολωνικής αμυντικής βιομηχανίας δήλωσε στους Financial Times ότι τα περισσότερα από τα drones που εντοπίστηκαν ήταν τύπου Gerbera, παραλλαγές των ιρανικής σχεδίασης Shahed, χωρίς εκρηκτική κεφαλή, που χρησιμοποιούνται ως δολώματα πριν από επιθέσεις με πυραύλους στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους, ένα δεύτερο κύμα επιθετικών Shahed είχε ως στόχο τη δυτική ουκρανική πόλη Λβιβ, ενώ τα Gerbera φέρεται να κατευθύνθηκαν σκόπιμα προς την Πολωνία, ώστε να παρακάμψουν την ουκρανική αεράμυνα γύρω από την πόλη.

«Ένα drone, με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, μπορεί να είναι λάθος», είπε ο αξιωματούχος. «Αλλά 19 drones δεν είναι λάθος».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι αρκετά από τα drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από την Παρασκευή μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Η Γερμανία «ανέβασε αμέσως το επίπεδο συναγερμού» και παρείχε δεδομένα από τα δύο αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που βρίσκονται κοντά στην πόλη Ζεσζούφ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

«Αυτό που μας διδάσκει το περιστατικό είναι ότι βρισκόμαστε υπό διαρκή απειλή από τις προκλήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, στο κοινοβούλιο την Τετάρτη.

Η Πολωνία και οι γειτονικές βαλτικές χώρες βρίσκονταν ήδη σε ύψιστη επιφυλακή ενόψει των ρωσο-λευκορωσικών ασκήσεων Zapad, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και προσομοιώνουν κοινή αντίδραση σε υποτιθέμενη επίθεση από χώρα του ΝΑΤΟ. Ο Τουσκ είχε ήδη διατάξει την Τρίτη το κλείσιμο των πολωνικών συνόρων με τη Λευκορωσία, ενόψει των «πολύ επιθετικών» στρατιωτικών γυμνασίων.

Κατά τις προηγούμενες στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας είχε γίνει προσομοιώση ακόμη και για πιθανό πυρηνικό πλήγμα εναντίον της Βαρσοβίας, ενώ η τελευταία, το φθινόπωρο του 2021, συνοδεύτηκε από μαζική συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων και οπλισμού στα δυτικά σύνορα, που αξιοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναλυτές, η φετινή άσκηση αποσκοπεί σε τρεις στόχους: να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ σε προκλήσεις όπως οι εισβολές drones, να δείξει ότι παρά τις αποτυχίες της στην Ουκρανία η Ρωσία παραμένει ισχυρή στρατιωτική δύναμη, και να διατηρήσει ένα κλίμα ανησυχίας στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Τις τελευταίες ημέρες Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τη ρητορική τους κατά των γειτονικών χωρών του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τες για στρατιωτικές προκλήσεις και προετοιμάζοντας το έδαφος για να δικαιολογήσουν πιθανά «αντίποινα» της Μόσχας.

Σε άρθρο του στο κρατικό πρακτορείο TASS, ο πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγόρησε τη Φινλανδία, νέο μέλος του ΝΑΤΟ, ότι «ακολουθεί μια πορεία αντιπαράθεσης, προετοιμαζόμενη για πόλεμο με τη Ρωσία».

Την Κυριακή, ο Νικολάι Πατρούσεφ, πρώην επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και στενός συνεργάτης του Πούτιν, σε άρθρο του στην εφημερίδα Kommersant υποστήριξε ότι οι δυτικές χώρες έχουν «αποφασίσει σοβαρά να ανεβάσουν το διακύβευμα, μετατρέποντας τη Βαλτική σε πεδίο ανεπίσημου υβριδικού πολέμου».

Ο Ντόναλντ Τουσκ τόνισε την Τετάρτη ότι, αν και η παρούσα κατάσταση δεν συνιστά «κατάσταση πολέμου», είναι «σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες».

Αξιωματούχος της πολωνικής αμυντικής βιομηχανίας ανέφερε ότι η επίθεση με drones είχε στόχο να «δημιουργήσει διχασμό στο ΝΑΤΟ μεταξύ εκείνων που λένε ‘πρέπει να απαντήσουμε και να βοηθήσουμε την Πολωνία’ και εκείνων που λένε ‘ηρεμήστε, απλώς μας δοκιμάζουν, δεν είναι κάτι σοβαρό’».

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, συνέκρινε τις παραβιάσεις με τις απόπειρες δολιοφθοράς της Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος τους τελευταίους 18 μήνες. «Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα, όπως έκαναν με τις υβριδικές επιθέσεις, όπου ουσιαστικά αποδεχθήκαμε ότι οι Ρώσοι είναι ενεργοί σε χώρες του ΝΑΤΟ και κάνουν κακόβουλες ενέργειες», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Τώρα φανταστείτε το ίδιο με drones. Το κάνουν μία φορά, δεν αντιδρούμε… και μετά υπάρχει νέα επίθεση, ίσως όχι στην Πολωνία, ίσως στη Ρουμανία, ίσως στη Λιθουανία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.