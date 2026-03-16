Απεσταλμένοι του «Συμβουλίου Ειρήνης» που συνέστησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο με εκπροσώπους της Χαμάς στο Κάιρο, σε μια προσπάθεια να διασώσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία δοκιμάζεται σοβαρά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν, μεταδίδει το Reuters.

Η συνάντηση του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο, είναι η πρώτη μεταξύ της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης και του συμβουλίου που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή, μετά τη συνάντηση, ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το μοναδικό πέρασμα πεζών μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, το οποίο παραμένει κλειστό από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Μία από τις πηγές δήλωσε στο Reuters ότι η ισραηλινή ανακοίνωση ήταν άμεσο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ της Χαμάς και του εκπροσώπων του συμβουλίου.

Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ήταν η «ναυαρχίδα» των πρωτοβουλιών του για τη Μέση Ανατολή.

Οι πηγές ανέφεραν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι οι εκπρόσωποι της Χαμάς προειδοποίησαν το συμβούλιο πως η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση θα μπορούσε να υπαναχωρήσει από προηγούμενες δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, εάν το Ισραήλ διατηρήσει τους νέους περιορισμούς που επέβαλε στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι τα περάσματα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Αργότερα επέτρεψε εκ νέου την περιορισμένη ροή αγαθών και βοήθειας, αλλά διατήρησε κλειστό το μοναδικό πέρασμα πεζών προς την Αίγυπτο, στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ξανά το πέρασμα αργότερα μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από «αξιολόγηση ασφαλείας».

Το Reuters έχει μεταδώσει στο παρελθόν ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς -που θα αποτελούσε βασικό αντικείμενο της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ- έχουν παγώσει μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Αναμένονται και νέες συναντήσεις

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι το συμβούλιο του Τραμπ εκπροσώπησαν στις συνομιλίες με τη Χαμάς ο Άριε Λάιτστοουν, Αμερικανός συνεργάτης του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ οι άλλες δύο πηγές ανέφεραν ότι το όνομα του Λάιτστόουν περιλαμβανόταν και στην ημερήσια διάταξη άλλων συναντήσεων, αν και δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν αν είχε ήδη παραστεί.

Περαιτέρω συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένονται και αυτή την εβδομάδα. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λάιτστοουν έχει συμμετάσχει τις τελευταίες ημέρες σε συναντήσεις στο Κάιρο που αφορούσαν τη Γάζα, χωρίς να επιβεβαιώσει αν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συναντήσεις με περιφερειακούς εταίρους για την υλοποίηση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει αν η απόφασή της να επαναλειτουργήσει το πέρασμα της Ράφα ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης στο Κάιρο. Η Χαμάς αρνήθηκε να σχολιάσει.



Πηγή: skai.gr

