Reuters: Περιορισμένες οι νέες ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι αναλυτές υπολόγιζαν ότι μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση είχε καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα έως και ένα έτος, σύμφωνα με τρεις πηγές του πρακτορείου Reuters που έχουν γνώση του ζητήματος.

Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, ακόμη και μετά από δύο μήνες πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέρει για να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει πυρηνική βόμβα.

Οι τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν επικεντρωθεί σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά το Ισραήλ έχει χτυπήσει μια σειρά σημαντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι εκτιμήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η σημαντική παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ενδέχεται να απαιτήσει την καταστροφή ή την απομάκρυνση των εναπομενόντων αποθεμάτων του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο πόλεμος έχει «παγώσει» από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν στις 7 Απριλίου σε εκεχειρία με στόχο την επίτευξη ειρήνης. Οι εντάσεις παραμένουν τεταμένες όμως, καθώς οι δύο πλευρές φαίνονται βαθιά διχασμένες και το Ιράν έχει περιορίσει τη ναυτιλιακή κίνηση στο Στενό του Ορμούζ, εμποδίζοντας περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και πυροδοτώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε δημοσίως ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα εν μέσω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα, πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, ότι το Ιράν θα μπορούσε πιθανώς να παράγει αρκετό ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας και να κατασκευάσει μια βόμβα σε διάστημα περίπου τριών έως έξι μηνών, ανέφεραν δύο από τις πηγές του Reuters, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις του Ιουνίου που έπληξαν τα πυρηνικά συγκροτήματα του Νατάνζ, του Φορντό και του Ισφαχάν, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών μετατόπισαν το χρονοδιάγραμμα αυτό περίπου εννέα μήνες έως ένα έτος πίσω, σύμφωνα με τις δύο πηγές και ένα πρόσωπο που έχει γνώση αυτών των εκτιμήσεων.

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, ο πυρηνικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ αποθηκεύονταν σε ένα σύμπλεγμα υπόγειων σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν έχει καταφέρει να το επιβεβαιώσει, καθώς οι επιθεωρήσεις έχουν ανασταλεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου θα αρκούσε για την κατασκευή 10 βομβών, εφόσον εμπλουτιζόταν περαιτέρω.

«Ενώ η Επιχείρηση Midnight Hammer κατέστρεψε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η Επιχείρηση Epic Fury αξιοποίησε αυτή την επιτυχία αποδεκατίζοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν, την οποία κάποτε χρησιμοποιούσαν ως προστατευτική ασπίδα στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Ουέιλς, αναφερόμενη στην επιχείρηση του Ιουνίου και στον τελευταίο πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει από καιρό καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – και δεν μπλοφάρει».

Κεντρικός στόχος των ΗΠΑ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, αναφέρουν επανειλημμένα την ανάγκη να καταργηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασικό στόχο του πολέμου. «Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της επιχείρησης», έγραψε ο Αντιπρόεδρος τζέι Ντιο Βανς στο X στις 2 Μαρτίου.

Η αμετάβλητη εκτίμηση σχετικά με τον χρόνο που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει ένα τέτοιο όπλο αντανακλά εν μέρει τον στόχο της τελευταίας στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

Ενώ το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας επεξεργασίας ουρανίου στα τέλη Μαρτίου, οι επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες, την ηγεσία του Ιράν και τη στρατιωτικοβιομηχανική του βάση.

Ο Έρικ Μπρούερ, πρώην ανώτερος αναλυτής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που ηγήθηκε των εκτιμήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν αλλάξει, καθώς οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις δεν έδωσαν προτεραιότητα σε στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει όλο το πυρηνικό υλικό του», δήλωσε ο Μπρούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank «Nuclear Threat Initiative», που ασχολείται με τον έλεγχο των όπλων. «Το υλικό αυτό πιθανότατα βρίσκεται σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».

Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξετάζουν επικίνδυνες επιχειρήσεις που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν. Μεταξύ αυτών των επιλογών συγκαταλέγονται χερσαίες επιδρομές με στόχο την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου που πιστεύεται ότι αποθηκεύεται στο συγκρότημα σηράγγων της εγκατάστασης στο Ισφαχάν.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Πηγή: skai.gr

