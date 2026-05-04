Η Maersk ανακοίνωσε ότι πλοίο της πέρασε το Στενό του Ορμούζ συνοδευόμενο από τον αμερικανικό στρατό

Η Maersk ανακοίνωσε ότι το Alliance Fairfax, ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία το οποίο εκμεταλλεύεται η θυγατρική της Farrell Lines, εξήλθε από τον Περισκό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, συνοδευόμενο από τον αμερικανικό στρατό.

Η Maersk ανέφερε ότι η διέλευση ολοκληρώθηκε χωρίς περιστατικά και ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του.

Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο, αφού ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν οδήγησε στο ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ στις αρχές Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

