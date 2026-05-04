Στο Μπαχρέιν ο Ζελένσκι για «συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε απόψε στο Μπαχρέιν για συνομιλίες σχετικά με τη «συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Προσγειωθήκαμε. Στόχος της επίσκεψης είναι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, πολλά κράτη του Κόλπου έχουν ζητήσει τη βοήθεια της Ουκρανίας για την αναχαίτιση ιρανικών drones και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους, σύμφωνα με το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

