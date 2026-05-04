Τραμπ: Θα πέσουν ραγδαία οι τιμές καυσίμων μετά τη λύση της κρίσης με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα την πεποίθησή του ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης θα μειωθούν ραγδαία μόλις επιλυθεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Ακόμη, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, σημείωσε ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτό το μήνα, προσθέτοντας ότι θα υπενθυμίσει στον αντίπαλό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαχειριστούν τις εντάσεις σε θέματα εμπορίου και τεχνολογίας.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια» βαρέλια πετρελαίου εξάγονται από τη Βενεζουέλα, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εντείνει τη συμμετοχή της στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές της Βενεζουέλας αυξάνονται, φτάνοντας περίπου τα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

