Ερντογάν: Νέες αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου στη Σύνοδο G20

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε εκ νέου έντονη κριτική κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία στη Γάζα». «Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος για αυτή τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ», σημείωσε, απευθυνόμενος στους ηγέτες που συνάντησε στο περιθώριο της Συνόδου.

Ο Ερντογάν επαίνεσε τη Νότια Αφρική για τη στάση της και την προσφυγή της κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. «Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα», υπογράμμισε.

Ο Ερντογάν επανέλαβε την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει τη στήριξή της προς τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της λύσης των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γνωστοποίησε ότι προγραμματίζει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Στόχος της συνομιλίας, όπως ανέφερε, είναι η αναβίωση της πρωτοβουλίας για τον «διάδρομο των σιτηρών» και η προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ερντογάν τόνισε ότι θα θέσει εκ νέου το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας και την ανάγκη για διάλογο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. «Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η φετινή σύνοδος των G20 πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα», συγκεντρώνοντας ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο. Η προεδρία της G20 για το επόμενο έτος περνά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.