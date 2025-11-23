Ρούμπιο: Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες - Πολύ εποικοδομητικές

Για «πολύ εποικοδομητικές» συζητήσεις και πρόοδο έκανε λόγο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά το διάλειμμα των συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα στη Γενεύη για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πιστεύω λοιπόν ότι το συμπέρασμα από αυτό είναι ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ σημαντική, θα έλεγα, ίσως η καλύτερη συνάντηση που είχαμε μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τότε που αναλάβαμε για πρώτη φορά τα καθήκοντά μας τον Ιανουάριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Να σημειώσουμε ότι μετά την όποια συμφωνία επιτευχθεί ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ουκρανία, το προσχέδιο που θα διαμορφωθεί θα τεθεί υπόψιν του Βλαντίμιρ Πούτιν και των συνεργατών του. Το σημείο αυτό θεωρείται και το πιο απαιτητικό, καθώς η ρωσική πλευρά δεν έχει εκφράσει κάποια δημόσια θέση ούτε καν για το σχέδιο Τραμπ, ακόμα και σε επίπεδο διαρροών.

Πηγή: skai.gr

