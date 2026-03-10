Reuters: Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αριθμός αυτός δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και είναι κατά πολύ υψηλότερος από τον επίσημο αριθμό που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο, ο οποίος έκανε λόγο για 8 σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιώτες.

Τι απαντά το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Reuters για τις απώλειες, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι περίπου 140 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέσα στις πρώτες 10 μέρες των συγκρούσεων.

Ανέφερε παράλληλα ότι η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών ήταν ελαφράς μορφής, με 108 στρατιώτες να έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

