Reuters: Ενεργειακές συμφωνίες Ιράκ και Πακιστάν με το Ιράν - Η Τεχεράνη επιδεικνύει τον έλεγχό της στο Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει προκαλέσει δραστική μείωση των εξαγωγών ενέργειας από μια περιοχή που συνήθως καλύπτει το 20% της παγκόσμιας ζήτησης σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Βαγδάτης και Τεχεράνης, η οποία δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα, το Ιράκ εξασφάλισε την ασφαλή διέλευση δύο υπερμεγάλων δεξαμενόπλοιων, το καθένα από τα οποία μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, τα οποία διέσχισαν το Στενό την Κυριακή

Δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από το Κατάρ κατευθύνονται προς το Πακιστάν, στο πλαίσιο ξεχωριστής διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Τεχεράνης

Τόσο το Ιράκ όσο και το Πακιστάν έχουν συνάψει συμφωνίες με το Ιράν για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο, σύμφωνα με πέντε πηγές του πρακτορείου Reuters που έχουν γνώση του θέματος, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα της Τεχεράνης να ελέγχει τις ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει προκαλέσει δραστική μείωση των εξαγωγών ενέργειας από μια περιοχή που συνήθως καλύπτει το 20% της παγκόσμιας ζήτησης σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια τις τελευταίες εβδομάδες. Και παρόλο που το Ιράν αρχικά προσπάθησε να διακόψει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, η στάση αυτή τώρα αλλάζει, όπως δήλωσε ο Κλάουντιο Στέουερ του Ινστιτούτου Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης.

«Το Ιράν έχει περάσει από το να εμποδίζει την πρόσβαση στο Στενό του Ορμούζ στο να την ελέγχει... Το Ορμούζ δεν είναι πλέον μια ουδέτερη διαδρομή διέλευσης, αλλά ένας ελεγχόμενος διάδρομος», είπε.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του μεταφέρεται συνήθως μέσω του Στενού, το Ιράκ ήταν ένας από τους παραγωγούς που επλήγησαν περισσότερο από το κλείσιμό του, ενώ το Πακιστάν, το οποίο προσπάθησε να μεσολαβήσει στη σύγκρουση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τον Κόλπο και έχει βρεθεί αντιμέτωπο με ραγδαία αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Βαγδάτης και Τεχεράνης, η οποία δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα, το Ιράκ εξασφάλισε την ασφαλή διέλευση δύο υπερμεγάλων δεξαμενόπλοιων, το καθένα από τα οποία μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, τα οποία διέσχισαν το Στενό την Κυριακή.

Το Ιράκ προσπαθεί τώρα να εξασφαλίσει την έγκριση του Ιράν για περισσότερες διαμετακομίσεις, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου που είναι ενήμερος για την αρχική συμφωνία και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει τα έσοδα από το πετρέλαιο που αποτελούν το 95% του προϋπολογισμού της.

«Το Ιράκ είναι στενός σύμμαχος του Ιράν, και οποιαδήποτε επιδείνωση της οικονομίας του Ιράκ θα έβλαπτε και τα οικονομικά συμφέροντα του Ιράν στη χώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου και μια πηγή από τον κλάδο της ναυτιλίας επιβεβαίωσαν επίσης τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όλες οι πηγές μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ για το Πακιστάν

Ομοίως, δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από το Κατάρ κατευθύνονται προς το Πακιστάν, στο πλαίσιο ξεχωριστής διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Τεχεράνης, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές του κλάδου που έχουν γνώση του θέματος.

Το Πακιστάν λάμβανε περίπου 10 φορτία LNG τον μήνα πριν από τον πόλεμο και τώρα πρέπει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι.

Ούτε το Ιράκ ούτε το Πακιστάν έχουν πραγματοποιήσει άμεσες πληρωμές προς το Ιράν ή το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σε σχέση με τις αποστολές, ανέφεραν οι πηγές.

Το Κατάρ δεν συμμετείχε άμεσα στις διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με τις δύο πηγές του κλάδου, αλλά ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις αποστολές προς το Πακιστάν.

Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχό του

Άλλες χώρες εξετάζουν παρόμοιες συμφωνίες, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, καθώς η αύξηση του κόστους της ενέργειας και οι διαταραχές στον εφοδιασμό τις επιβαρύνουν σημαντικά, ιδίως τις ασιατικές οικονομίες.

«Καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις δείχνουν προθυμία να συνάψουν συμφωνίες με το Ιράν για τη διέλευση, υπάρχει ο κίνδυνος να καθιερωθεί η ιδέα ότι το Ιράν θα ελέγχει το Στενό του Ορμούζ σε πιο μόνιμη βάση», δήλωσε ο Σολ Καβόνικ, επικεφαλής έρευνας της εταιρείας συμβούλων MST Marquee.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου 3.000 πλοία διέρχονταν από το Ορμούζ σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά στοιχεία, η κίνηση ανέρχεται πλέον στο 5% περίπου αυτού του επιπέδου.

Η αναταραχή αυτή έχει οδηγήσει σε άνοδο της τιμής του Brent κατά πάνω από 50% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία έχουν σημειώσει άνοδο κατά περίπου 35% έως 50%.

Το Ιράν έχει αναφέρει ότι επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ μετά τον πόλεμο. Έχει ζητήσει αποζημιώσεις, άρση των κυρώσεων και πρόσβαση στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, όρους που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «σκουπίδια», διαψεύδοντας τις ελπίδες για μια συμφωνία που θα έθετε τέλος στη σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν προχωράει όλο και περισσότερο στον έλεγχο επί του Στενού, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Επιπλέον, έχει ζητήσει από το Ιράκ να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα για κάθε δεξαμενόπλοιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση μέσω καθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών υπό την εποπτεία των ναυτικών δυνάμεών του, όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου.

Εξειδικευμένες ομάδες του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου παρέχουν στις ιρανικές αρχές λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε πλοίο ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων του προορισμού, των στοιχείων του δρομολογίου, της ιδιοκτησίας και των χαρακτηριστικών του φορτίου, με σκοπό την αποφυγή περιστατικών.

Μια πακιστανική πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με τη διέλευση πλοίων ανέφερε στο Reuters ότι υπήρξαν ορισμένα εμπόδια στη διαδικασία. «Οι Φρουροί της Επανάστασης αλλάζουν μερικές φορές τους κανόνες του παιχνιδιού, οπότε είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την πορεία μας, αλλά προσπαθούμε να το ξεπερνάμε», σημείωσε η ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.