«Επικά οργισμένο» με τη στάση του Ιράν εμφανίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά ΜΜΕ. Η «ηττημένη» Τεχεράνη αγνοεί επιδεικτικά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ τόσο για τα πυρηνικά όσοι και για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Μερικοί βοηθοί του Τραμπ δήλωσαν ότι εξετάζει τώρα πιο σοβαρά την επανέναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «τεράστια μηχανική υποστήριξη» μετά την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι συνομιλίες είναι απίθανο να σημειώσουν σημαντική πρόοδο μέχρι να συναντήσει ο Τραμπ τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε μια πηγή στο CNN.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι η πρότασή του, την οποία τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περιελάμβανε την αναγνώριση της κυριαρχίας του επί του Στενού του Ορμούζ, ήταν «λογική» και «γενναιόδωρη».

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν μετά την απόρριψη των τελευταίων όρων του Ιράν από τον Τραμπ, πυροδοτώντας φόβους για μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης που θα κρατούσε κλειστό το ζωτικής σημασίας στενό για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

