Reuters: 6 μονάδες μονάδες μπροστά Κάμαλα Χάρις σε σχέση με τον Τραμπ

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις διεύρυνε το προβάδισμά της έναντι του Ντόναλντ Τραμπ και προηγείται με ποσοστό σχεδόν 47% έναντι 40% στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ενώ φαίνεται ότι κλείνει και την ψαλίδα από τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την οικονομία, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Δευτέρα, δείχνει ότι μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων η Χάρις συγκεντρώνει ποσοστό 46,61% και ο Τραμπ 40,48%, διαφορά περίπου έξι μονάδων.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, το διάστημα 11-12 Σεπτεμβρίου, η διαφορά τους ήταν περίπου πέντε μονάδες.

Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ανέρχεται στις 4 μονάδες.

Στην ερώτηση ποιος από τους δύο υποψηφίους έχει καλύτερη προσέγγιση στο θέμα της οικονομίας, της ανεργίας και της απασχόλησης, το 43% των ψηφοφόρων επέλεξε τον Τραμπ και το 41% τη Χάρις. Στη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Αύγουστο ο Τραμπ προηγείτο με τρεις μονάδες σε αυτό το θέμα και στα τέλη Ιουλίου, λίγες ημέρες αφού η Χάρις ξεκίνησε την εκστρατεία της, το προβάδισμά του άγγιζε τις 11 μονάδες.

Μολονότι οι πανεθνικές δημοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Reuters/Ipsos, δίνουν σημαντικές ενδείξεις για τις απόψεις του εκλογικού σώματος, ο νικητής των εκλογών καθορίζεται από τα αποτελέσματα κάθε Πολιτείας ξεχωριστά. Επτά αμφίρροπες Πολιτείες είναι πιθανόν να κρίνουν το αποτέλεσμα σε αυτές τις εκλογές.

Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έγινε διαδικτυακά, σε δείγμα 1.029 ενηλίκων, εκ των οποίων οι 871 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Από αυτούς, οι 785 είπαν ότι είναι πολύ πιθανόν να ψηφίσουν στις εκλογές.

Μεταξύ αυτών των πιθανών ψηφοφόρων, η Χάρις προηγείται με 50% έναντι 44%, ποσοστό παρόμοιο με το προβάδισμα που έχει αν ληφθούν υπόψη όλοι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

