Χεζμπολάχ: Χτύπησε για πρώτη φορά το Ισραήλ με τις ισχυρότατες ρουκέτες Fadi

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών Fadi προς το ισραηλινό έδαφος, ενός ισχυρότερου όπλου, μεγαλύτερης εμβέλειας, όχι όμως και ακριβείας.

Είναι η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τους πυραύλους Fadi από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο τη σιιτική οργάνωση, περιέγραψε μια ρουκέτα εδάφους-εδάφους πολλών χρήσεων.

Η Fadi-1 έχει μήκος 6 μέτρα, διαμέτρημα 220 χιλιοστών, με γόμωση 83 κιλών και εμβέλεια 70 χιλιομέτρων.

Η Fadi-2, την οποία χρησιμοποίησε η Χεζμπολάχ την Κυριακή, είναι ιδίων διαστάσεων αλλά το φορτίο της φτάνει τα 170 κιλά και η εμβέλειά της τα 100 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Έλιοτ Τσάπμαν, ειδικό της ιδιωτικής, βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών Janes, η μη τηλεκατευθυνόμενη ρουκέτα μοιάζει με τη συριακή Khaibar των 302 χιλιοστών, η οποία με τη σειρά είναι μια εκδοχή της κινεζικής WS-1.

Η ρουκέτα διακρίνεται καθαρά σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο η Χεζμπολάχ, όπου εικονίζονται μαχητές της μέσα σε μεγάλες, φωτισμένες σήραγγες, σκαμμένες στον βράχο, καθώς και μια καταπακτή όπου υπάρχει ένας μεγάλος εκτοξευτήρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πού κατασκευάζονται αυτές οι ρουκέτες, στον Λίβανο ή στο εξωτερικό. Άγνωστος παραμένει και ο αριθμός των ρουκετών που έχει στη διάθεσή της η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με διάφορες, αξιόπιστες εκτιμήσεις, η οργάνωση έχει χιλιάδες, μη τηλεκατευθυνόμενες ρουκέτες διαφόρων τύπων, ικανές να πλήξουν στόχους σε ακτίνα 45-200 χιλιομέτρων.

«Οι συνέπειες των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων για τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ παραμένουν ακόμη άγνωστες», είπε ο Τσάπμαν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κέντρο Alma, η ρουκέτα Fadi φέρει το όνομα του Φάντι Χάσαν Ταουίλ, μέλους της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε από το Ισραήλ το 1987.

Ο αδελφός του, ο Ουισάμ Ταουίλ, διοικητής της δύναμης Ραντουάν της οργάνωσης, σκοτώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από ισραηλινό πλήγμα στο αυτοκίνητό του.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι εκτόξευσε 90 ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με περίπου 90 ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Σάφεντ (ή Τσβατ) στο βόρειο Ισραήλ.

«Για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του», μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν επίθεση με 90 ρουκέτες εναντίον της βάσης «Ντάντο», κοντά στο Σάφεντ του βόρειου Ισραήλ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, ανέφερε ο στρατιωτικός βραχίονας του φιλοϊρανικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

