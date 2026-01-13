Ρεπουμπλικανός βουλευτής: «Ίσως πρέπει να "Μαδουρο-ποιήσουμε" τον Χαμενεΐ»

Την άποψη ότι οι ΗΠΑ ίσως θα πρέπει να απαγάγουν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως έκαναν και στην περίπτωση του ανατραπέντα Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο, εξέφρασε την Τρίτη ο Αμερικανός βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, Ράντι Φάιν, «οπαδός» του Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Φάιν, αφού επικαλέστηκε τις μη επαληθευμένες αναφορές ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 12.000 αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, έγραψε: «Αν αυτό είναι αλήθεια… ίσως πρέπει να κάνουμε στον Χαμενεΐ ό,τι κάναμε στον Μαδούρο».

If this is true…



Maybe we should Maduro Khamenei. https://t.co/UKgUsKvWiL — Congressman Randy Fine (@RepFine) January 13, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φάιν προκαλεί με τις δηλώσεις ή τις πράξεις του.

Τον περασμένο μήνα, ο Φάιν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα πρέπει να «καταστρέψουν» όλους τους μουσουλμάνους, κάτι που θα περιλάμβανε σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, εχθές, σε άλλη ανάρτησή του, που συνοδευόταν με μια προκλητική φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με σηκωμένη γροθιά και καπέλο MAGA δίπλα σε έναν ουρανοξύστη Τραμπ στη Γροιλανδία, έκανε γνωστό ότι κατέθεσε σχέδιο νόμου που επιτρέπει την προσάρτηση του ημιαυτόνομου δανέζικου εδάφους από τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

