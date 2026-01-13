Σχέδιο νόμου για την... προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ κατέθεσε το βράδυ της Δευτέρας Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ράντι Φάιν. Ο Φάιν ανακοίνωσε την κατάθεση του σχεδίου νόμου στο Κογκρέσο στο X, ακολουθούμενο από μια προκλητική εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει τη γροθιά του φορώντας καπέλο MAGA και πίσω του έναν ουρανοξύστη του Τραμπ στη Γροιλανδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νομοθέτη του Κογκρέσου

«Σημαντικά νέα! Σήμερα, είμαι περήφανος που παρουσιάζω τον Νόμο περί Προσάρτησης και Πολιτειοποίησης της Γροιλανδίας, ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στον Πρόεδρο να βρει τα απαραίτητα μέσα για να φέρει τη Γροιλανδία στην Ένωση.

Ας είμαι σαφής, οι αντίπαλοί μας προσπαθούν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην Αρκτική και δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό.

Αποκτώντας τη Γροιλανδία, θα εμποδίσουμε τους αντιπάλους μας να ελέγχουν την Αρκτική Περιοχή και θα ασφαλίσουμε τη βόρεια πτέρυγά μας από τη Ρωσία και την Κίνα».

Huge News! Today, I am proud to introduce the Greenland Annexation and Statehood Act, a bill that allows the President to find the means necessary to bring Greenland into the Union.



Let me be clear, our adversaries are trying to establish a foothold in the Arctic, and we can’t… pic.twitter.com/h28sXU7LAU — Congressman Randy Fine (@RepFine) January 12, 2026

Σημειώνεται ότι το επίμαχο νομοσχέδιο κατατέθηκε μόνο από τον Αμερικανό βουλευτή. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε προωθηθεί προς ψήφιση. Ιστορικά, μόνο περίπου το 4% των νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί γίνονται νόμοι.

Αντίσταση στις προθέσεις του Τραμπ

Ωστόσο, ένας Δημοκρατικός στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταθέτει νομοσχέδιο που θα εμποδίσει τον πρόεδρο Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του είτε να αγοράσει τη Γροιλανδία είτε να την καταλάβει με τη βία, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Ο βουλευτής Τζίμι Γκόμεζ (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια) καταθέτει τον «Νόμο για την Προστασία της Κυριαρχίας της Γροιλανδίας», ένα νομοσχέδιο τριών σελίδων που θα εμπόδιζε τη χρήση ομοσπονδιακών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των φιλοδοξιών του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν αντιδράσει σθεναρά στις περισσότερες από τις προτάσεις των κύκλων του Τραμπ, με πολλούς να σημειώνουν ότι η Γροιλανδία, ως δανικό έδαφος, προστατεύεται από το Άρθρο 5 του χάρτη του ΝΑΤΟ.

