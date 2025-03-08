Ρεκόρ Γκίνες: Στην Ιαπωνία η γηραιότερη κομμώτρια στον κόσμο

Μια Γιαπωνέζα 108 ετών πιστοποιήθηκε ως η γηραιότερη κομμώτρια στον κόσμο από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Γεννηθείσα το 1916, η Σιτσούι Χακοΐσι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα δικά της ψαλίδια και να εργάζεται κανονικά.

Μάλιστα, σε εκδήλευση που παρευρέθη αυτή την εβδομάδα μαζί με τα δυο της παιδιά, η κόρη της, 85 ετών, και ο γιος της, 81 ετών, υποσχέθηκε να συνεχίσει να εργάζεται έως τουλάχιστον την ηλικία των 110 ετών.

«Εφτασα μέχρι εδώ μόνο λόγω των πελατών μου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Η καρδιά μου είναι γεμάτη χαρά», δήλωσε η αιωνόβια κομμώτρια στην εκδήλωση που έγινε στην πόλη της, Νακαγκάουα, στην περιφέρεια Τοτσίγκι (ανατολικά).

Η Σιτσούι Χακοΐσι αποφάσισε να γίνει κομμώτρια σε ηλικία 14 ετών, όταν η μητέρα ενός φίλου τη ρώτησε εάν ήθελε να μαθητεύσει σε κομμωτήριο στο Τόκιο.

Η Χακοΐσι παντρεύτηκε όταν ήταν περίπου 20 ετών και άνοιξε κομμωτήριο με τον σύζυγό της, αλλά εκείνος επιστρατεύθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχασε τη ζωή του.

Το κομμωτήριο, που ήταν επίσης και η κατοικία της οικογένειας, «ισοπεδώθηκε κατά τον αεροπορικό βομβαρδισμό του Τόκιο από τον αμερικανικό στρατό», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες.

Αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο, η Χακοΐσι άνοιξε νέο κομμωτήριο στην Νακαγκάουα, όπου εργάζεται ακόμα και σήμερα, και όπου παλαιοί πελάτες τηλεφωνούν κάποιες φορές για να κλείσουν ραντεβού.

Πηγή: skai.gr

