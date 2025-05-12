Ράσμουσεν σε Τραμπ: «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν αποκλείει ακόμη και τη χρήση βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας, με τον πρώην πρωθυπουργό της Δανίας και πρώην ΓΓ του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, να κάνει λόγο για «αναίσχυντη ανήκουστη απειλή εναντίον ενός στενού συμμάχου».

«Το βρίσκω αναίσχυντο το ότι ένας Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να απειλεί έναν σύμμαχο. Η Δανία είναι ένας από τους στενότερους και πιο αξιόπιστους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε, μιλώντας από την πρωτεύουσα της Δανίας. «Προκαλεί ανησυχία» σημείωσε.

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο απόκτησης της Γροιλανδίας ήδη κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, αλλά έχει επανέλθει με περισσότερη επιμονή κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, νωρίτερα μέσα στον μήνα, αρνήθηκε να αποκλείσει ακόμα και τη χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού των 57.000 κατοίκων, που αποτελεί τμήμα του βασιλείου της Δανίας.

«Δεν το αποκλείω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Όχι, όχι εκεί. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία πάρα πολύ. Η Γροιλανδία έχει πολύ λίγους κατοίκους, τους οποίους θα φροντίσουμε, θα τους αγαπήσουμε, όλα αυτά. Αλλά τη χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC στις 4 Μαΐου.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να εντείνουν τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών στο αρκτικό νησί. Η κυβέρνηση της Δανίας κάλεσε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ για να εκφράσει επίσημη διαμαρτυρία.

Την περασμένη εβδομάδα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν το ενδεχόμενο διερευνούν ενός Συμφώνου Ελεύθερης Σύνδεσης με τη Γροιλανδία – ένα καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα σε νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, όπως η Μικρονησία, το Παλάου και τα Νησιά Μάρσαλ. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα παρέχουν στη Γροιλανδία βασικές υπηρεσίες, στρατιωτική προστασία και σχεδόν αδασμολόγητο εμπόριο, ενώ το νησί θα διατηρήσει την ανεξαρτησία του.

Ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Δανίας από το 2001 έως το 2009, υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία «είναι μέρος της Δανίας και οι Γροιλανδοί δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί».

Πρόσθεσε ότι, ενώ βάσει συνθήκης του 1951 οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν βάσεις στη Γροιλανδία, τις τελευταίες δεκαετίες μειώνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η Γροιλανδία είναι μέρος του ΝΑΤΟ», δήλωσε. «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες με την άμυνα της Γροιλανδίας… θα εκτιμούσαμε μια ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ».



