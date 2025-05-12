Φιντάν και Λαβρόφ συζήτησαν για τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ της Ρωσίας - Ουκρανίας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη για να συζητήσουν τις προοπτικές κατάπαυσης του πυρός. Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοικτό το ενδεχόμενο να παρευρεθεί στις συζητήσεις μεταξύ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.