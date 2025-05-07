Δανία: Καλεί τον Αμερικανό πρέσβη μετά τις αναφορές για κατασκοπεία στη Γροιλανδία

Διπλωματικό επεισόδιο σε εξέλιξη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσιγκτον. Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν (φωτό με τον Μάρκο Ρούμπιο), ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καλέσει για εξηγήσεις τον υπηρεσιακό πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να εντείνουν την κατασκοπεία στη Γροιλανδία.

«Διάβασα το δημοσίευμα της Wall Street Journal και με ανησυχεί πολύ, επειδή δεν κατασκοπεύουμε φίλους», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Βαρσοβία.

«Θα καλέσουμε τον υπηρεσιακό πρέσβη των ΗΠΑ για μια συζήτηση στο υπουργείο Εξωτερικών για να δούμε αν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι κάπως ανησυχητικές», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο δανικό έδαφος και να επεκτ

