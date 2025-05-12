Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) αποφάνθηκε σήμερα ότι η Ρωσία ευθύνεται για την κατάρριψη μαλαισιανού αεροσκάφους το 2014 στην Ουκρανία που παρέσυρε στον θάνατο τους 298 επιβαίνοντες, γνωστοποίησε η ολλανδική κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας θα εξετάσει τις επόμενες εβδομάδες τη μορφή και το ύψος των αποζημιώσεων.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση MH17 της Malaysian Airlines, αναχώρησε την 17η Ιουλίου 2014 από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ, την πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Καταρρίφθηκε ενώ πετούσε πάνω από την ανατολική Ουκρανία εν μέσω εχθροπραξιών μεταξύ φιλορώσων αυτονομιστών και ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τον Νοέμβριο του 2022, η ολλανδική δικαιοσύνη είχε καταδικάσει ερήμην δύο Ρώσους και έναν Ουκρανό για τον ρόλο τους στην επίθεση. Η Μόσχα χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ετυμηγορία και ξεκαθάρισε πως δε θα εκδώσει τους πολίτες της.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος εδρεύει στο Μόντρεαλ του Καναδά, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό. Το 2022 η Αυστραλία και η Ολλανδία ανέλαβαν από κοινού νομική δράση σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την κατάρριψη του μαλαισιανού αεροσκάφους.

«Η απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης και λογοδοσίας για όλα τα θύματα της πτήσης MH17, τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Φέλντκαμπ. «Αυτή η απόφαση στέλνει επίσης ένα σαφές μήνυμα στη διεθνή κοινότητα: τα κράτη δεν μπορούν να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο χωρίς να τιμωρούνται», συμπλήρωσε.

Η Ολλανδία και η Αυστραλία ζητούν από το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ να αξιώσει από τη Ρωσία να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για την καταβολή αποζημιώσεων, τόνισε ο Φέλντκαμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

