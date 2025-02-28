Πέντε αμερικανοί πρώην υπουργοί Άμυνας εξέφρασαν την ανησυχία τους για την «πολιτικοποίηση» των ενόπλων δυνάμεων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μερικά 24ωρα μετά τις καθαιρέσεις κορυφαίων αξιωματικών, καλώντας το Κογκρέσο να παρέμβει, με ανοικτή επιστολή τους που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Πέμπτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόφασή του να αντικαταστήσει τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, προτού συμπληρώσει δυο χρόνια στο αξίωμα, στο οποίο κατά κανόνα η θητεία είναι 4ετής. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασε κατόπιν την πρόθεση να αντικαταστήσει αρκετούς ακόμη ανώτατους αξιωματικούς.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι για τις πρόσφατες καθαιρέσεις από τον πρόεδρο Τραμπ σημαντικών ηγετών του στρατού», αναφέρουν στην επιστολή τους στο Κογκρέσο οι πρώην υπουργοί Άμυνας Γουίλιαμ Πέρι, Λίον Πανέτα, Τσακ Χέιγκελ, Τζέιμς Μάτις και Λόιντ Όστιν.

«Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή για να παροτρύνουμε το Κογκρέσο (...) να απαιτήσει από τον κ. Τραμπ να λογοδοτήσει για αυτές τις εντελώς ριψοκίνδυνες ενέργειες και να ασκήσει πλήρως τις συνταγματικές ευθύνες του» ως προς τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, εξηγούν και απαιτούν από τα μέλη του κοινοβουλίου να οργανώσουν ακροάσεις, ώστε να δοθούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Οι καθαιρέσεις «εγείρουν ανησυχητικά ερωτήματα για την επιθυμία της κυβέρνησης να πολιτικοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να καταργήσει νομικούς περιορισμούς των εξουσιών του προέδρου», υπογραμμίζουν.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν να αφεθούν οι ένοπλες δυνάμεις να μολυνθούν από κομματικοποίηση εκτρεπόμενες από τη θεμελιώδη αποστολή τους να υπερασπίζονται το έθνος», κρίνουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει πως οι αλλαγές στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας είναι προεδρικό προνόμιο, που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από προκατόχους του.

Όμως επικριτές του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε πρώην υπουργών Άμυνας, αντιτείνουν πως οι αλλαγές αυτές δεν συνοδεύτηκαν από καμιά σοβαρή αιτιολόγηση, ειδικά για τα προσόντα ή τις ενέργειες των αξιωματικών που απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους.

Πηγή: skai.gr

