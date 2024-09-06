Ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε τη λύπη του για τον «τραγικό» θάνατο μιας Αμερικανίδας υπηκόου στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να δεσμεύεται ότι η Ουάσινγκτον θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

«Θρηνούμε γι' αυτήν την τραγική απώλεια», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους στη Δομινικανή Δημοκρατία όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

«Όταν έχουμε διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, θα τις κοινοποιήσουμε και θα ενεργήσουμε αναλόγως», τόνισε.

Η 26χρονη Τουρκοαμερικανίδα Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα στο κεφάλι σήμερα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των ισραηλινών οικισμών στην Μπέιτα, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι άνοιξε πυρ.

Ο Φουάντ Ναφάα, διοικητής του νοσοκομείου Ραφίντια στη Ναμπλούς, δήλωσε στο Reuters ότι ανακοίνωσε σήμερα νωρίτερα τον θάνατο της 26χρονης φιλοπαλαιστίνιας ακτιβίστριας Εζγκί Εϊγκί.

Η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο στις 14:30 το μεσημέρι, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η τουρκική διπλωματία τόνισε ότι η Εϊγκί σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «δολοφονία που διενεργήθηκε από την κυβέρνηση Νετανιάχου».

