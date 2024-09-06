Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 27 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι υπηρεσίες υγείας ξανάρχισαν τον εμβολιασμό χιλιάδων παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας.

Στη Νουσεϊράτ, έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς του θύλακα, από αεροπορικό ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Άλλοι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο άλλα πλήγματα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές ενώ τα υπόλοιπα θύματα αναφέρθηκαν σε πλήγματα σε διάφορες άλλες περιοχές.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούονταν με μαχητές της Χαμάς στη συνοικία Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας, στο Χαν Γιουνίς και στη Ράφα όπου οι κάτοικοι είπαν ότι ο στρατός ανατίναξε πολλά σπίτια. Στη Ζεϊτούν έχουν εισβάλει εδώ και μία εβδομάδα άρματα μάχης, σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους της περιοχής.

Έπειτα από έντεκα μήνες πολέμου, η διπλωματία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να προωθήσει μια συμφωνία εκεχειρίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα αλλά και πολλών Παλαιστίνιων φυλακισμένων στο Ισραήλ. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τις άκαρπες προσπάθειες των μεσολαβητών.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να παρουσιάσουν μια νέα πρόταση που θα εξομαλύνει τις διαφορές τους, όμως η προοπτική μιας σημαντικής προόδου παραμένει μικρή, αφού το χάσμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς φαίνεται τεράστιο.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι του Χαν Γιουνίς και οι εκτοπισμένες οικογένειες από τη Ράφα συνωστίζονται σε ιατρικές εγκαταστάσεις, φέρνοντας τα παιδιά τους να εμβολιαστούν για την πολιομυελίτιδα. Η εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε αφού εντοπίστηκε ένα κρούσμα, για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια.

Πρόκειται για ένα βρέφος ενός έτους, το οποίο έχει παραλύσει.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA, ανέφερε ότι τουλάχιστον 160.000 παιδιά έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και το ιατρικό προσωπικό ξεκίνησε τη δεύτερη φάση του εμβολιασμού, επωφελούμενο από τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για πολύωρες «παύσεις» στις εχθροπραξίες.

«Από την 1η Σεπτεμβρίου η UNRWA και οι συνεργάτες της εμβολίασαν σχεδόν 355.000 παιδιά για την πολιομυελίτιδα στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Γάζας» ανέφερε η υπηρεσία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την Κυριακή η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τέσσερις εβδομάδες μετά το πρώτο εμβόλιο, τα παιδιά θα χρειαστεί να λάβουν και τη δεύτερη δόση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

