«Αγαπώ τον Μέγα Αλέξανδρο, όλοι τον αγαπάμε αλλά δε με νοιάζει, πού γεννήθηκε και δεν προσποιούμαι ότι ως Αλβανός κληρονόμησα τα γονίδιά του» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, κατά τη δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη ΕΕ- Αλβανίας στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ο Έντι Ράμα στη συνέντευξη τύπου στο Λουξεμβούργου αναφέρθηκε τόσο στους Έλληνες φίλους όσο και στον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και στα βήματα που ακολουθεί η ΕΕ προς τα κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ.

«To να αποτρέπετε την «Μακεδονία» και μετά τη Βόρεια Μακεδονία και ελπίζουμε ότι δε θα υπάρξει και Νότια Μακεδονία να το κάνει αυτό, κάνει πολύ μεγάλο κακό σε ένα έθνος. Κάνει πολύ κακό στο λαό, κάνει μεγάλο κακό στην περιοχή» είπε.

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι «έχουμε ήδη πολλούς Αλβανούς που προσποιούνται ότι ο Ναπολέων ήταν Αλβανός. Θέλετε να ανοίξουμε διμερές πρόβλημα με τη Γαλλία γι'αυτό; Γιατί μετά θα υπάρξει διμερής διένεξη για την Κορσική. Και μετά δε θα τελειώσει ποτέ. Ξέρετε, ο Αϊνστάιν ήταν Αλβανός. Τι πρέπει να κάνουμε;» πρόσθεσε ο Έντι Ράμα.

«Αφήστε τις χώρες να μεγαλώσουν, αφήστε τις χώρες να κάνουν τη δουλειά τους αφήστε τις χώρες να χτίσουν θεσμούς» είπε ο Ράμα και συμπλήρωσε «και μετά όταν έρθει η ώρα να γίνουν μέλη πείτε όχι, δε μου αρέσει το όνομά σου αλλά τουλάχιστον τους έχετε δώσει τα πάντα για να λειτουργούν σαν κράτος μέλος».

«Αλλά όχι όταν οι χώρες χρειάζονται το know how, όταν χρειάζονται τη βοήθεια, όταν χρειάζονται τη στήριξη γιατί τότε έχετε μία χώρα όπου πριν από 28 χρόνια ήταν μία αδιαμφισβήτητη ευρωατλαντική κοινότητα και κοιτάξτε σήμερα ποιος είναι ο πιο αρεστός πολιτικός στην Μακεδονία, στη Βόρεια Μακεδονία ή οτιδήποτε ... Γιατί δε θέλω τώρα να δεχτώ τηλεφώνημα από τους Έλληνες φίλους μου να λένε, είπες Μακεδονία. Όχι. Είναι βόρεια» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

