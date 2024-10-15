«Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού και δεν πρέπει να αποκτήσει» ανέφερε από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με τον Διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή» Αλέξη Παπαχελά, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της πρωτοβουλίας «Reimagine Tourism in Greece».

Και πρόσθεσε: «Σε κάποια νησιά του Αιγαίου κάποιους μήνες το χρόνο αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα εξυπηρέτησης τουριστών λόγω υποδομών, όπου αυτές δοκιμάζονται. Αν είχαμε καλύτερες υποδομές, θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους τουρίστες. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε περισσότερους επισκέπτες ή αν θέλουμε επισκέπτες που να δαπανούν περισσότερα χρήματα».

Δείτε τη συζήτηση:

Επισήμανε πως εάν είχαμε καλύτερες υποδομές θα μπορούσαμε να υποδεχθούμε περισσότερους τουρίστες, και ανέφερε ως παραδείγματα μεταξύ άλλων τα απορρίμματα, την επάρκεια του νερού, την κίνηση στους δρόμους κ.ά.

«Το ερώτημα είναι αν θέλουμε επισκέπτες που θέλουν να δαπανούν περισσότερα χρήματα» είπε ο κ.Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι ο βασικός στόχος είναι τα έσοδα, και όχι μόνο ο αριθμός αφίξεων. Επισήμανε ότι έχει ενδιαφέρον το πόσα χρήματα δαπανούν οι τουρίστες και είπε ότι δεν θέλουμε η αυξημένη χρέωση των τουριστών να οδηγήσει με πτώση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Χρειαζόμαστε κι άλλες υποδομές

Τόνισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις με έμφαση στη βιωσιμότητα, και διαχώρισε τις υποδομές σε υποδομές εθνικής εμβέλειας που αφορούν την κυβέρνηση και υποδομές που εξαρτώνται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπε ότι η χώρα μας έχει πολύ σύγχρονα αεροδρόμια σήμερα, «έχουμε έναν εθνικό αερομεταφορέα ιδιωτικό, καινούργιους δρόμους που προσέφεραν αναπτυξιακές δυναμικές σε περιοχές της πατρίδας μας», και υπογράμμισε ότι ο δρόμος Πάτρα-Πύργος θα ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο.

Επισήμανε ότι πρέπει σε ζητήματα όπως π.χ. τα απορρίμματα ή η ανακύκλωση, να στηρίζει και η αυτοδιοίκηση και ανέφερε ως παράδειγμα προς μίμηση την Τήλο.

Σε ό,τι αφορά την βεβαρημένη δόμηση στις Κυκλάδες είπε ότι έχει απαγορευθεί η έκδοση νέων αδειών σε Μύκονο και Σαντορίνη μέχρι να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις και εφόσον ολοκληρωθούν τα τοπικά σχέδια. Η Σαντορίνη και η Μύκονος έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν αλλά οι πιέσεις που ασκήθηκαν στα νησιά αυτά μπορεί να είναι σε βάρος του προϊόντος, είπε.

Αναφορικά με την ανταποδοτικότητα των τελών κρουαζιέρας, είπε ότι το ένα τρίτο από τα έσοδα θα κατευθύνεται σε επενδύσεις για την προστασία από την κλιματική αλλαγή και τόνισε ότι χρειάζεται αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Πρέπει να δαπανούμε περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης, τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε ότι πήρε το ρίσκο το 2020 εν μέσω κορωνοϊού και άνοιξε τον τουρισμό σε μια εκδήλωση "στην άδεια Σαντορίνη" απέδωσε όπως είπε το ρίσκο αυτό, κάτι που συνιστά επιτυχία των εργαζόμενων και των επενδυτών στον κλάδο του Τουρισμού, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ότι κάθε φόρος που μπαίνει «μας προβληματίζει πολύ πάντα, και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι το κόστος που μεταφέρουμε στον επιχειρηματία είναι κόστος που δεν πρέπει να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού».

Επίσης σημείωσε ότι τον απασχολεί η τιμολογιακή πολιτική όλου του κλάδου του τουρισμού ώστε να αισθάνεται πως προσφέρουμε υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτό που πληρώνουν οι τουρίστες.

«Η συνολική εικόνα του κλάδου μάς επιτρέπει να νομοθετήσουμε την πρόσθετη επιβάρυνση για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που χρειάζονται περισσότερους δημόσιους πόρους» είπε, και σημείωσε με έμφαση ότι θα μπει φραγμός στην εκτός σχεδίου δόμηση με μια ισορροπημένη διάταξη, και θα μπούνε περιορισμοί γιατί υπάρχουν οικισμοί που πρέπει να προστατευθούν.

Για το Airbnb είπε ότι υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας που ζήτημα είναι και η αλλοίωση του χαρακτήρα μιας γειτονιάς. Γι αυτό δεν δίνονται νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο 1ο 2ο και 3ο διαμέρισμα της Αθήνας είπε.

Τόνισε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έδωσε ευκαιρία στους πολίτες να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, αλλά δεν ξεκίνησε για να ανταγωνίζεται τον τουρισμό. Επισήμανε ότι το Airbnb αυξάνει τα ενοίκια και δεν επιτρέπει οι φοιτητές να βρουν στέγη και δήλωσε διατεθειμένος να παρέμβει.

Προσέθεσε ότι τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού στρέφουν με επιτυχία την τουριστική κίνηση σε περιοχές που επλήγησαν από καταστροφές όπως π.χ. ο Έβρος και η Εύβοια και τόνισε ότι σίγουρα υπάρχουν προορισμοί που είναι δυσπρόσιτοι για τη μεγάλη πλειοψηφία των Eλλήνων αλλά αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλοι προορισμοί στη χώρα μας όπου μπορούν να κάνουν διακοπές με προσιτό κόστος, σημείωσε και προσέθεσε ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα που κάποιος μπορεί να κάνει διακοπές πληρώνοντας ένα λογικό αντίτιμο. «Λίγοι είναι οι δυσπρόσιτοι προορισμοί αλλά συμβαίνει παντού στον κόσμο» τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στις παραλίες είπε ότι έγιναν πάνω από 20 χιλιάδες έλεγχοι και πλέον μπήκε μια τάξη, αφού πάντα μπορούν να υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τύπου Βαρκελώνης με διαμαρτυρίες για τις παραλίες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τη δημιουργία μιας κορυφαίας σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ώστε να πειστούν τα νέα παιδιά ότι μια καριέρα στον τουρισμό μπορεί να έχει προοπτική και να είναι προσοδοφόρα. Πάντως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν νέες συμφωνίες με άλλες χώρες ώστε να έρθουν ξένοι για να δουλέψουν στον τουρισμό.

Τέλος ο κ.Μητσοτάκης έκλεισε διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλη έκτακτη εισφορά στον τουρισμό, ενώ τόνισε ότι πρέπει να προστατευθεί το φυσικό κάλλος των νησιών και «να πατήσουμε φρένο» ώστε να μην γυρίσουμε σε δέκα χρόνια να πούμε «πω πω τι κάναμε» στο όνομα μιας βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης.

