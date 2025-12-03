Ρακούν εισέβαλε σε κάβα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και ξάφρισε το κάτω ράφι, όπου φυλάσσονταν μπουκάλια με ουίσκι, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάους με σπασμένα μπουκάλια και αλκοόλ να καταλήγουν στο πάτωμα.

Όταν το πρωί του Σαββάτου υπάλληλος πήγε να ανοίξει το κατάστημα, βρήκε εκτός από το χάος και τον υπαίτιο, φαρδύ πλατύ στο πάτωμα του μπάνιου, τύφλα από το μεθύσι…

Άμεσα ειδοποιήθηκε η τοπική υπηρεσία ελέγχου ζώων και οδήγησαν το μεθυσμένο ρακούν στο καταφύγιο, αναφέρει το Associated Press.

NEW: Raccoon gets drunk at an ABC liquor store in Ashland, Virginia, and passes out in the bathroom.



Hanover County Animal Protection says the raccoon "ransacked" the store before passing out next to the toilet.



"Officer Martin safely secured our masked bandit and transported… pic.twitter.com/PqDl23pymp — Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2025

«Προσωπικά, μου αρέσουν τα ρακούν. Είναι αστεία μικρά ζώα. Έπεσε από ένα πλακάκι της οροφής και άρχισε να τρέχει σαν τρελό, πίνοντας τα πάντα», ανέφερε η Σαμάνθα Μάρτιν υπάλληλος της υπηρεσία ελέγχου ζώων.

Η Υπηρεσία Προστασίας και Φιλοξενίας Ζώων ανακοίνωσε πως το ρακούν τελικά συνήλθε και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.

«Μετά από μερικές ώρες ύπνου και αφού δεν είχε κανένα σημάδι τραυματισμού (ίσως εκτός από hangover και κακές επιλογές ζωής), το ρακούν απελευθερώθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση. Ελπίζουμε να πήρε το μάθημα πως η παραβίαση και η εισβολή δεν είναι η λύση», τόνισε η υπηρεσία.



Πηγή: skai.gr

