Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»

Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων

Γερμανική αστυνομία

Δύο Ιρακινοί, μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για τρομοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μουτανά Σ. συνελήφθη στο Τρίερ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και ο Καΐς Σ.Γ. στο Ντέλμπρουκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από την περίοδο 2016-2017, ο πρώτος ως μέλος επιτροπής για την Σαρία και ο δεύτερος ως μαχητής.

Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Σαξονία και στην Κάτω Σαξονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

