Δύο Ιρακινοί, μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για τρομοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μουτανά Σ. συνελήφθη στο Τρίερ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και ο Καΐς Σ.Γ. στο Ντέλμπρουκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από την περίοδο 2016-2017, ο πρώτος ως μέλος επιτροπής για την Σαρία και ο δεύτερος ως μαχητής.

Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Σαξονία και στην Κάτω Σαξονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.